Van Persie heeft nieuws bij Feyenoord: ‘Hij is zijn transfer aan het afronden’

vertrekt zo goed als zeker bij Feyenoord, zo geeft nu ook Robin van Persie toe. De centrale verdediger is op weg naar Al-Nassr en ontbreekt zaterdagmiddag bij het oefenduel van de Rotterdammers tegen KAA Gent.

Vrijdag werd bekend dat Hancko alsnog zijn transfer naar Al-Nassr te pakken heeft. De 27-jarige linkspoot leek eerder deze zomer al te vertrekken naar Saudi-Arabië, maar nadat het vanaf medio juni een tijdje stil bleef vanuit de club waar Cristiano Ronaldo onder contract staat, begonnen de twijfels toe te nemen bij Feyenoord. Begin juli wist het Algemeen Dagblad te melden dat er definitief een streep ging door de overgang van Hancko naar Al-Nassr. Feyenoord liet aan de krant weten dat 'het niet meer gaat gebeuren'.

Artikel gaat verder onder video

Maar die transfer, komt er dus wel. Bij de oefenwedstrijd tegen KAA Gent schittert de Slowaak in afwezigheid. Van Persie geeft tegenover Feyenoord One tekst en uitleg: “Hancko is zijn transfer aan het afronden en zit in dat proces. Daarom is hij er niet bij”, zegt de oefenmeester.

Naast Hancko, ontbreken er nog twee spelers bij Feyenoord. “Anis Hadj Moussa traint apart en stond vanochtend apart, dat ging ook goed. Gister had hij lichte klachten en vandaag kon hij wel spelen, maar dat risico wilden wij niet nemen. Igor Paixão is voor zijn herstel vertrokken naar Brazilië”, legt Van Persie uit.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoorders spotten nieuwe diamant: 'Zelfs een blinde ziet dit' 🔗

👉 'Valente wordt geen basisspeler bij Feyenoord' 🔗

👉 Mexx Meerdink plots gelinkt aan Feyenoord 🔗