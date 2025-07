Feyenoord ontvangt goed nieuws inzake Givairo Read

is definitief vrijgesproken voor de rode kaart die hij ontving in de topper tussen Feyenoord en PSV. De rechtsback van de Rotterdammers werd eerder al vrijgesproken door de tuchtcommissie van de KNVB, maar de aanklager betaald voetbal ging in beroep tegen de vrijspraak. Nu heeft Feyenoord laten weten dat Read opnieuw is vrijgesproken

Read werd op 11 mei in de topper Feyenoodr - PSV in de 90ste minuut, bij een 2-2 stand, met direct rood naar de kant gestuurd na een overtreding op Noa Lang. Diezelfde Lang tekende een kleine tien minuten later, diep in blessuretijd, voor de beslissende 2-3 in De Kuip. De aanklager betaald voetbal van de KNVB deed desondanks een schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing.

Feyenoord ging daar niet mee akkoord en ging in hoger beroep, waarna Read door de tuchtcommissie werd vrijgesproken. De aanklager betaald voetbal ging daar niet mee akkoord, waardoor de zaak opnieuw voor moest komen. Spelersvakbond VVCS hekelde die handelswijze van de KNVB. In afwachting van de nieuwe uitspraak mocht Read tegen RKC Waalwijk en sc Heerenveen in het slot van de competitie gewoon meedoen.

Afgelopen maandag diende het hoger beroep inzake Read en werd Feyenoord opnieuw in het gelijk gesteld. Daardoor kan trainer Robin van Persie bij de start van het seizoen, als de Rotterdammers het in eigen huis opnemen tegen NAC Breda, gewoon beschikken over de rechtsback. De negentienjarige vleugelverdediger maakte, mede door blessureleed bij Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop, een stormachtige ontwikkeling door. Afgelopen seizoen kwam de international van Oranje Onder 19 tot 37 wedstrijden, waarin hij goed was voor drie goals en acht assists. Momenteel geniet Read van een welverdiende vakantie na de EK-winst met Oranje Onder 19.

Read definitief vrijgesproken na 🟥 vs. PSV: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 8, 2025

