Feyenoord zonder sterkhouder op trainingskamp in Zuid-Duitsland

is niet meegereisd met Feyenoord voor het trainingskamp in Zuid-Duitsland. De Oostenrijker ontbreekt net als Igor Paixão en Dávid Hancko in de 31-koppige selectie van trainer Robin van Persie. Trauner is geblesseerd en werkt in Rotterdam verder aan zijn herstel.

Feyenoord bereid zich onder Van Persie voor op het nieuwe seizoen en werkte al drie oefenwedstrijden af. Tegen SC Cambuur werd er met 1-4 gewonnen, terwijl er tegen de Belgische clubs Union Sint-Gillis en KAA Gent respectievelijk gelijkgespeeld (1-1) en verloren (1-2) werd. In Zuid-Duitsland gaan de Rotterdam verder toewerken naar de competitie en de derde voorronde van de Champions League, waarin Fenerbahçe de tegenstander is.

Artikel gaat verder onder video

Kersvers aanwinst Gonçalo Borges is wel van de partij in de Feyenoord-selectie, evenals de andere nieuweling Gaoussou Diarra. Daarnaast heeft Van Persie een zevental jeugdspelers opgenomen in de selectie. Aymen Sliti, Jan Plug, Thijs Kraaijeveld, Kwame Tabiri, Jayden Candelaria en Djomar Giersthove mogen zich allemaal laten zien aan de oefenmeester van de Rotterdammers.

Achterin is de spoeling bij Feyenoord heel dun, zo valt te zien aan de selectie. Het is niet voor niets dat Feyenoord nu doorpakt voor Tsuyoshi Watanabe. Daarnaast willen de Rotterdammers zich versterken met Rav van den Berg. "Trauner is geblesseerd en werkt in Rotterdam verder aan zijn herstel. Ook Chris-Kévin Nadje, Shiloh 't Zand, Jeyland Mitchell en Neraysho Kasanwirjo werken een individueel programma af in Nederland", aldus Feyenoord.

Thomas Beelen, die in het oefenduel met KAA Gent een zware beenblessure opliep, blijft achter in Nederland. Feyenoord meldt wel dat de verdediger inmiddels succesvol geopereerd is aan de beenbreuk. Daarnaast ontbreken Hancko en Paixão in de 31-koppige selectie. Hancko is bezig om een transfer naar Al-Nassr af te ronden, terwijl Paixão revalideert in zijn thuisland Brazilië. Daarnaast wordt de linksbuiten in verband gebracht met een overgang naar Olympique Marseille.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Timber schiet gigantisch in de lach na antwoord Smal op Kids Persconferentie 🔗

👉 Feyenoord bereikt akkoord over Paixão: dit bedrag ontvangen de Rotterdammers 🔗

👉 'Feyenoord komt na blessure Beelen opnieuw uit bij voormalig target' 🔗