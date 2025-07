'Met het vertrek van Tillman is hij de beste speler van de Eredivisie'

is de beste speler van de Eredivisie, zodra Malik Tillman PSV verlaat. Dat stelt Frank Stout in De Verlenging, de Feyenoord-podcast van Rijnmond. Verschillende Europese topclubs zouden interesse hebben in de Slowaak.

De afgeketste transfer van Hancko naar Al-Nassr wordt in de podcast besproken. Dennis van Eersel vindt het ‘heel jammer’ voor Feyenoord en voor de speler zelf: “Hij kan nergens zoveel verdienen als dat hij daar kon verdienen. Ik denk ook dat er maar weinig clubs zijn die voor hem 35 miljoen willen betalen.”

Collega Dennis Kranenburg twijfelt daar enigszins aan: “Er zijn wel andere clubs die denken": hé, het gaat niet door, laten we maar weer eens op de radar komen. Je hoort de namen van Juventus en Atlético Madrid langskomen. Het kan zo zijn dat ze het nog eens gaan proberen, want hij wil een stap maken.

“Dat die interesse voor hem gaat komen, is logisch hè”, vervolgt de journalist. “Die transferwindow die loopt nog een maand. Feyenoord zou natuurlijk heel blij zijn als ze hem voor de Champions League-voorrondes nog kunnen houden.” Kranenburg voorziet dat daarna alsnog een grote klapper kan komen: “Die clubs raken in paniek en gaan hele rare dingen doen. Het kan zomaar ineens zo zijn dat er toch heel veel geld geboden wordt.” Terecht concludeert Stout: “Ik denk dat hij na het vertrek van Tillman de beste speler van de Eredivisie is, momenteel.”

