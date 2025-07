Feyenoord schakelt razendsnel en haalt Watanabe naar De Kuip

is de nieuwe centrale verdediger van Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De Japanner moet de ernstig geblesseerde Thomas Beelen vervangen. Watanabe komt over van KAA Gent en tekent een contract tot medio 2029 bij de Rotterdammers.

Feyenoord moest deze week alle zeilen bijzetten wat betreft de verdediging. Beelen liep afgelopen weekend een ernstige beenblessure op waarmee hij lange tijd moet toekijken, terwijl Gernot Trauner kwakkelt met zijn fitheid. Doordat Dávid Hancko naar Al-Nassr leek te vertrekken, zouden de Rotterdammers een heus probleem in de achterhoede hebben. Robin van Persie zou daardoor namelijk enkel Jan Plug in zijn selectie als centrale verdediger hebben. In een bizarre wending ging de transfer van Hancko naar Saudi-Arabië op het laatste moment echter niet door. Nu staat de Slowaak alsnog op het punt om Feyenoord te verlaten.

Artikel gaat verder onder video

Al vrij snel werd duidelijk dat Feyenoord weer was uitgekomen bij Watanabe. Lange tijd leek de Japanner na Sem Steijn de tweede zomeraanwinst te worden, maar Gent vroeg een te hoge transfersom. Destijds zouden de Belgen een bedrag van iets minder dan tien miljoen euro hebben verlangd, wat Feyenoord te gortig was. Nu de nood aan de man was, kwam de nummer drie van Nederland toch weer uit bij Watanabe. Volgens Fabrizio Romano maakt Feyenoord een bedrag van negen miljoen euro inclusief bonussen over naar Gent.

Watanabe begon zijn loopbaan in zijn thuisland, waar hij werd opgeleid bij YGU High School en Chuo University. In 2018 maakte hij de stap naar FC Tokyo, waarna hij begin 2022 naar Europa vertrok. In België speelde hij eerst anderhalf jaar voor KV Kortrijk, alvorens voor 3,5 miljoen euro naar KAA Gent te gaan. In totaal speelde hij honderd officiële wedstrijden voor De Buffalo’s. Daarin was hij zes keer trefzeker en leverde hij vier assists.

Watanabe blij om Feyenoorder te zijn

Op de website van Feyenoord laat Watanabe weten in zijn nopjes te zijn met zijn transfer. "‘Ik ben ontzettend blij dat het rond is en ik officieel Feyenoorder ben", aldus Watanabe, die zich na de overeenkomst tussen Feyenoord en KAA Gent meteen bij de Feyenoord-selectie in Zuid-Duitsland heeft gevoegd. "Feyenoord is een prachtige club met veel historie, waar je altijd strijdt om de prijzen. En met Ayase Ueda tref ik in Rotterdam ook een landgenoot die ik ken van de nationale ploeg. Ik kan niet wachten om voor het eerst in De Kuip te zijn en de supporters te kunnen begroeten."

