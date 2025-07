'Feyenoord-huurling González vindt pikante nieuwe club'

Juventus gaat het aankomende seizoen opnieuw verhuren, meldt Marco Conterio van TuttoMercato. De Uruguayaan, die het afgelopen jaar nog voor Feyenoord speelde, vervolgt zijn carrière volgens de journalist tijdelijk bij Genoa.

De 22-jarige González begon zijn carrière in de jeugd van Valencia, voordat hij in 2023 werd verkocht aan Juventus. De Italiaanse grootmacht leende hem direct uit aan Sampdoria in de Serie B. Een jaar later werd de linkspoot verhuurd aan Feyenoord.

In Rotterdam bleek de centrale verdediger vooral een versterking voor in de diepte. Van de tien wedstrijden voor de club speelde hij er in twee de volledige negentig minuten. Beide duels waren in de KNVB-Beker. In de overige wedstrijden kwam de Zuid-Amerikaan als wissel in het veld. Onder Brian Priske maakte González wel zijn Champions League-debuut.

González wordt volgens Conterio dit seizoen opnieuw uitgeleend, maar dan aan Serie A-ploeg Genoa. Pikant, want dat is de stadsgenoot grote rivaal van zijn eerdere ploeg Sampdoria. Aankomend jaar is het laatste contractjaar van de boomlange verdediger bij Juventus.

