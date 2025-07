Feyenoord slaat slag en presenteert Engels talent (18)

Feyenoord heeft zich verzekerd van de diensten van Emeka Peters. De achttienjarige buitenspeler maakt de overstap van het Engelse Brentford FC, waar hij in de jeugdopleiding speelde. Peters zal bij Feyenoord aansluiten bij het Onder 19-elftal van de club.

Op de website van Feyenoord laat Peters weten 'zeer vereerd' te zijn om bij Feyenoord te zijn. "Feyenoord is een grote club, en dit is mijn eerste profcontract dus dat maakt me heel trots. Het is natuurlijk een nieuw avontuur, in een nieuw land, maar ik ben er op gebrand om me te laten zien bij Onder 19. Ik hoop dat ik met mijn acties bij kan dragen aan het succes van het team – en dat ik me hier als jonge speler verder kan ontwikkelen."

Peters is geboren op 13 januari 2007 en kan als buitenspeler als aanvallende middenvelder uit de voeten. Nadat hij zijn voetbalcarrière begon op lokaal niveau bij Junior Elite FC maakte hij op veertienjarige leeftijd de overstap naar de jeugdopleiding van Fulham. Twee jaar geleden verkaste hij naar Brentford, war hij met veertien doelpunten en zes assists indruk maakte in het Onder 18-elftal van The Bees.

Peters nam op social media al afscheid van Brentford

Peters nam gisteren (maandag) via Instagram al afscheid van Brentford. "Beste Brentford FC, Bedankt voor de afgelopen twee jaar. Aan het personeel en mijn teamgenoten: het was een voorrecht om samen met jullie te mogen groeien. Ik vertrek met niets dan waardering en respect voor iedereen bij de club. Bedankt, Bees!"

Feyenoord shopt er op los voor jeugdacademie

Feyenoord is druk bezig om versterkingen te halen naar Varkenoord. Eerder al kwamen Kwame Tabiri (FC Dordrecht), Yoram Boerhout (Ajax), Seung-gyun Bae (Boin HS) en Theodoros Delianidis (PEC Zwolle) naar Rotterdam-Zuid. Bovendien werkt Feyenoord hard aan de komst van het Zweedse talent Ludvig Arvidsson, die de overstap moet maken vanuit Halmstads BK.

🆕 Emeka Peters (18) ↝ 🔴⚪️⚫️



Welcome to Rotterdam, Emeka!#FeyenoordAcademy — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 22, 2025

