'Feyenoord wil oud-Ajacied als nieuwe linksback na afketsen komst Bjorn Meijer'

Feyenoord is in de zoektocht naar een nieuwe linksback uitgekomen bij , zo meldt clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International. De international van Jong Oranje zou op huurbasis moeten overkomen van AS Roma en zich in Rotterdam-Zuid moeten ontfermen over de erfenis van en .

De 23-jarige Salah-Eddine speelde in het verleden voor Ajax en FC Twente. Nog maar een half jaar geleden werd hij door de Tukkers voor een aanzienlijke transfersom van tien miljoen euro verkocht aan AS Roma. In Italië komt hij er echter nauwelijks aan te pas: tot op heden kwam Salah-Eddine nog maar drie keer in actie voor de Romeinen, waar hij nog tot medio 2028 onder contract staat.

Feyenoord nam deze zomer al afscheid van Hartman (die zijn loopbaan voortzet bij Burnley) en zag huurling Bueno terugkeren naar zijn eigenlijke werkgever, Wolverhampton Wanderers. Pogingen om de Spanjaard opnieuw naar De Kuip te halen bleken vruchteloos, waardoor Feyenoord doorschakelde en zijn pijlen richtte op Bjorn Meijer (Club Brugge). De komst van de oud-speler van FC Groningen leek in kannen en kruiken, maar de medische keuring gooide op het laatste moment roet in het eten.

Inmiddels is Salah-Eddine dus de beoogde nieuwe linksback van Feyenoord. "De club heeft zijn interesse al kenbaar gemaakt bij AS Roma, terwijl de speler volgens ingewijden ook al een eerste gesprek voerde met Robin van Persie", schrijft Krabendam. Volgens de journalist zet Feyenoord in op een huurovereenkomst met Roma.

