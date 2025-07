Deze club wordt komen seizoen kampioen in Nederland volgens Frits Barend

Frits Barend denkt dat Feyenoord komend seizoen kampioen wordt van de Eredivisie. Dat vertelt de voormalig journalist en presentator aan tafel bij De Oranjezomer. Volgens Barend heeft Feyenoord de minste spelers verloren en daarnaast met Sem Steijn een fantastische aankoop gedaan.

De transferzomer is nog volop in gang, toch is er bij de traditionele topdrie al genoeg gebeurd op het gebied van transfers. Kampioen PSV nam afscheid van een aantal sterkhouders, maar versterkte zich ook al met een zestal spelers, waaronder Ruben van Bommel. Ajax is vooral bezig met de grote uittocht van de bannelingen en stelde daar aan de inkomende kant nog weinig tegenover met Raúl Moro en Vitezslav Jaros.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel het dus nog vroeg is om een voorspelling te wagen over wie er komend seizoen kampioen wordt in de Eredivisie, durft Barend zich er wel aan te wagen. "Ik denk dat Feyenoord kampioen wordt", reageert hij op een vraag van Thomas van Groningen.

"Ajax heeft een Spanjaard (Raúl Moro, red.) gekocht die ik niet ken, misschien is dat de ontbrekende schakel. Ik heb hem nog nooit zien voetballen. Maar Feyenoord heeft Steijn gekocht, dat vind ik een fantastische aankoop. PSV heeft Van Bommel gekocht, dat vind ik een fantastische aankoop. Ajax heeft die twee spelers niet. Dat waren dé Nederlandse spelers waarvan je zegt: die moet je hebben."

Barend stelt vervolgens dat PSV heel veel is kwijt geraakt. "De hele voorhoede is weg: Noa Lang, Johan Bakayoko en Luuk de Jong gaat waarschijnlijk niet bijtekenen. Die moeten ze vervangen. Nou is Peter Bosz daar wel toe in staat, maar Feyenoord heeft iets minder spelers verloren. En Ajax moet je maar afwachten, dat was vorig jaar niet om aan te zien qua voetbal en ik hoop dat er met die Spanjaard verandering in komt. Maar PSV en Feyenoord hebben de twee leukste aankopen gedaan", besluit hij.

