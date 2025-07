‘Liverpool veegt megabod op Díaz direct van tafel’

Bayern München heeft deze week een formeel bod bij Liverpool neergelegd voor , zo meldt The Athletic. De Engelse kampioen heeft de aanbieding van 67,5 miljoen euro direct van tafel geveegd en medegedeeld dat de Colombiaan niet te koop is. Díaz wil zelf echter graag vertrekken van Anfield.

Díaz wordt al de hele zomer in verband gebracht met een vertrek bij Liverpool. De Colombiaanse aanvaller wil na 3,5 jaar graag vertrekken uit Engeland en heeft dit ook aan de clubleiding kenbaar gemaakt. Díaz heeft op dit moment nog een contract tot medio 2027 en lijkt niet voornemens dit op den duur te gaan verlengen.

Zowel Bayern München als FC Barcelona volgen de situatie rondom Díaz op de voet en van die clubs is de Duitse recordkampioen het meest concreet. Vorige week kwam naar buiten dat Bayern al tot een persoonlijk akkoord is gekomen met de buitenspeler. Inmiddels hebben de Zuid-Duitsers ook een bod ter hoogte van 67,5 miljoen euro neergelegd bij Liverpool.

De club van Arne Slot is, ondanks de vertrekwens van Díaz, niet voornemens hem zomaar te laten gaan. Het bod van Bayern is dan ook direct van tafel geveegd. Volgens The Athletic is Liverpool van mening dat Díaz een waarde van meer dan honderd miljoen euro vertegenwoordigt. Daarbij wordt aangemerkt dat deze som vooral voor de boekhouding is, aangezien de Colombiaan niet te koop is. Liverpool voorziet namelijk een belangrijke rol voor Díaz in de komende seizoenen.

