‘Liverpool-ster bereikt akkoord met Bayern München’

Bayern München is er persoonlijk uit met Liverpool-aanvaller . Althans, dat schrijft de Duitse krant Bild. Nadat Nico Williams zijn contract bij Athletic Bilbao verlengde, is de Colombiaan nu de ‘topkandidaat’ voor die positie.

Bayern München is deze zomer op zoek naar aanvallende versterkingen. Mathys Tel wordt na een huurovereenkomst definitief verkocht aan Tottenham Hotspur, Leroy Sané vertrekt transfervrij naar Galatasaray en het contract van Thomas Müller wordt niet verlengd. Williams, die eerder het doelwit was van der Rekordmeister, tekende vrijdag een nieuw contract tot 2035 bij Athletic Bilbao, waardoor die transfer in ieder geval van de baan is.

Andere potentiële versterkingen zijn volgens Bild Bradley Barcola van Paris Saint-Germain en Díaz van Liverpool. De Colombiaanse buitenspeler, die net als Williams eerder aan FC Barcelona wordt gelinkt, zou de nieuwe ‘topkandidaat’ zijn voor Bayern München.

De gesprekken tussen de speler en de club zijn afgerond, aldus Bild. Díaz zou hebben toegezegd te willen verkassen naar Zuid-Duitsland en akkoord zijn over een contract dat tot 2027 moet lopen. Volgens de krant moet Bayern zo’n zeventig miljoen euro betalen voor de diensten van Díaz.

