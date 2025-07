Talent (20) vertrok naar het buitenland, maar ‘was graag naar PSV gegaan’

Cédric Hatenboer tekende afgelopen winter voor RSC Anderlecht, hoewel er ook interesse was van PSV en Feyenoord. In een interview met Voetbal International vertelt de middenvelder dat hij graag naar Eindhoven was gekomen.

Hatenboer speelde als verdedigende middenvelder in de jeugd voor Excelsior, Sparta, Ajax en Feyenoord, voordat hij in 2021 weer terugkeerde in Kralingen in. Afgelopen seizoen speelde de twintigjarige middenvelder voor het eerst in het betaalde voetbal met Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie en maakte daarbij gelijk indruk. In de winterse transferperiode nam Anderlecht Hatenboer over en troefde zo PSV en Feyenoord af. Excelsior huurde hem het afgelopen halfjaar nog wel van de Belgische topclub.

“Het was heel erg chaos in januari”, zegt Hatenboer tegen Voetbal International. “In de jeugd heb ik wel wat ervaring opgedaan met overstappen naar andere clubs, maar dit was anders. Sowieso was het op een hoger niveau en ging het over andere bedragen. Ik had gezegd dat ik alleen de hoofdlijnen wilde weten. Ik wilde de focus op Excelsior houden, we speelden ergens voor. Maar het werd hectisch met interviews en de media. Ineens was ik interessant. Dat was ik niet gewend.”

Hatenboer geeft toe: “Ik was graag naar PSV gegaan. Ze gaven inzicht in hun plannen, waren serieus geïnteresseerd, maar uiteindelijk duurde het te lang.” Uiteindelijk contracteerde Anderlecht het Rotterdamse talent: “Anderlecht was slagvaardiger, het gevoel bij die club was goed en het verhaal klonk prima. Ze wilden een nieuwe start maken met jonge spelers en kwamen met een uitstekend voorstel. Ik kies op gevoel”, aldus Hatenboer.

