Oud-wereldvoetballer duikt plots op in Nederlands pretpark

heeft afgelopen week een bezoekje gebracht aan de Efteling. De voormalig topaanvaller van diverse Europese clubs was op vakantie in Nederland en besloot om een dagje naar het pretpark in Kaatsheuvel te gaan.

Quaresma, inmiddels 41 jaar oud, hing zijn voetbalschoenen in 2022 aan de wilgen en geniet momenteel van het leven en zijn familie. De rechtsbuiten, die bekendstond om zijn schoten met de buitenkant van de schoen, bracht afgelopen week zijn tijd door in Nederland.

Op beelden die zijn familie deelt op Instagram duikt hij onder meer op in de Piraña en de Vliegende Hollander. Volgers keken verbaasd op toen ze de foto’s van de voormalig voetballer in hun tijdlijn zagen: “Dit is het meest random wat ik vandaag heb gezien”, luidt bijvoorbeeld de topreactie in de commentsectie.

Quaresma bezocht afgelopen week niet alleen de Efteling, maar ook Madame Tussauds. In het Amsterdamse wassenbeeldmuseum poseert de Portugees met Nelson Mandela. Quaresma kwam als voetballer onder meer uit voor FC Barcelona, FC Porto, Internazionale en Besiktas.

