‘Real Madrid wil superster verkopen’

Real Madrid staat ervoor open om te verkopen deze zomer, meldt The Athletic. Naar verluidt had Carlo Ancelotti al zijn twijfels bij de Braziliaan, maar ook nieuwe trainer Xabi Alonso zou niet overtuigd zijn en zelfs een verkoop overwegen.

Ancelotti zou voordat hij overstapte van Real Madrid naar het Braziliaanse elftal al zorgen hebben gehad over de motivatie van Rodrygo op de training. Hierom zou de Italiaan - die inmiddels dus zijn bondscoach is - de buitenspeler niet hebben opgeroepen voor de selectie van het nationale elftal van Brazilië voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Ecuador en Paraguay.

Ook in de laatste paar wedstrijden voor Real Madrid zat Rodrygo niet bij de selectie van Ancelotti. Die ontwikkeling lijkt zich voort te hebben gezet onder Alonso, die sinds het wereldkampioenschap voor clubteams aan het roer staat bij de Koninklijke. In vier duels zat hij tweemaal de hele wedstrijd op de bank en viel hij één keer in. In de eerste wedstrijd tegen Al-Hilal begon hij in de basis en werd hij na 65 minuten gewisseld.

Volgens The Athletic wordt er binnen de club gesproken over een vertrek van de Braziliaanse superster. Real zou niet er onwelwillend tegenover staan, mits er een juist bod komt. Arsenal is de enige club die serieus genoemd wordt. Rodrygo speelde tot nu liefst 269 wedstrijden, waarin hij 68 keer scoorde en 51 assists gaf.

