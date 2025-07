Van Persie kritisch op Feyenoord-sterkhouder: 'Mogen bij hem nog wel wat tandjes bij'

Robin van Persie verwacht meer van . De rechtsbuiten van Feyenoord maakte afgelopen zaterdag weinig indruk tijdens de oefenwedstrijd tegen Union SG (1-1) en dus mogen er van de oefenmeester ‘een paar tandjes bij’, zo wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Feyenoord had het zaterdag vooral lastig met de aanvallen over de linkerkant, waar Hadj Moussa geposteerd stond. “Voor de rust was het speelkwartier voor de Belgen, die veelvuldig doorkwamen via hun wingback aan die kant. Over een voorbeeld voor medespelers gesproken: de Senegalees Ousseynou Niang bestreek ogenschijnlijk moeiteloos de hele flank”, schrijft het AD.

Artikel gaat verder onder video

Van Persie is kritisch over de rol van Hadj Moussa. “Na Igor (Paixao, red.) is Anis bij ons de speler met de meeste impact als je kijkt naar goals en assists. Alleen: er mogen bij hem nog wel een paar tandjes bij, in alles”, begint de oefenmeester.

“Nog meer impact hebben zit ‘m niet alleen in doelpunten maken en aangeven, ook van Anis wordt wat extra’s gevraagd in het drukzetten. Zoals gezegd: we zijn er elke dag mee bezig. En het is mijn verantwoordelijkheid als trainer dat we het beter gaan doen. Begin augustus wacht al de eerste voorronde van de Champions League”, vervolgt Van Persie.

Hadj Moussa begint aan zijn tweede seizoen in dienst van Feyenoord. Afgelopen jaar kwam de Algerijn 43 keer in actie namens de Rotterdammers in alle competities. Daarin scoorde hij elf doelpunten en gaf hij drie assists.

