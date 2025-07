RTL krijgt veelzeggend antwoord na bellen familie De Ligt en Annekee

en zijn vrouw Annekee Molenaar hebben een punt achter hun huwelijk gezet, zo werd afgelopen weekend bekend. RTL Boulevard heeft geprobeerd de familie van de twee te bellen en kreeg daarbij Keje Molenaar, de vader van Annekee, aan de lijn. Na het horen van het woord ‘Boulevard’ hing hij echter direct op.

Matthijs de Ligt en Annekee, de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar, stapten reeds in de zomer van 2024 in het huwelijksbootje. De twee gaven elkaar een week voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland het jawoord in Nederland, waar het huwelijk in 'kleine kring' gevierd werd. De bedoeling was om ruim twee weken geleden een groter feest te geven in het buitenland, maar dat ging niet door wegens ‘spanningen in de relatie’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Estavana Polman komt ineens met ander geluid over relatie met Rafael van der Vaart

Afgelopen weekend werd duidelijk dat de twee gaan scheiden. “Volgens bronnen uit Abcoude zou de relatie tussen Matthijs en Annekee nu echt voorbij zijn”, schreef juicekanaal RealityFBI. “Eerder werd er nog gesproken over ‘even tijd voor zichzelf’ en apart op vakantie gaan, maar naar verluidt is het nu definitief over. Matthijs zou deze week alleen naar Ibiza zijn vertrokken en was hiervoor op Barbados.”

LEES OOK: ‘De Ligt ‘toe aan rust’ en gaat wéér zonder Annekee op vakantie’

De geruchten over De Ligt en Annekee worden ook bij RTL Boulevard besproken. “Kennelijk is het zo dat beide interesses niet meer bij elkaar horen. Dat lijkt in ieder geval het geval te zijn. Helemaal zeker weten we het niet, want niemand neemt de telefoon op”, geeft Luuk Ikink maandag aan in het programma. Wel kreeg hij de vader van Annekee aan de lijn. “Hij nam nog wel de telefoon op, maar nadat hij het woord 'Boulevard' hoorde, hing hij op. Tuut! Dit krijgt vast een gevolg. Op een gegeven moment zullen ze wel iets laten horen.”

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

