Tegenvaller Ajax: vaste basisspeler voorlopig aan de kant

Ajax zal het de komende weken moeten doen zonder Josip Šutalo. De Kroatische verdediger heeft een blessure opgelopen en is een tijdje uit de roulatie.

Ajax speelt woensdagmiddag een oefenduel tegen PAOK Thessaloniki, dat om 14.00 uur wordt afgetrapt. Dit duel is de derde wedstrijd van de voorbereiding, na een overwinning op Hibernian (6-3) en een gelijkspel tegen AGF (1-1). Een klein halfuur voor de wedstrijd komt Ajax met een jammerlijke medeling: "Josip Šutalo is er tegen PAOK niet bij. Gisteren heeft hij een enkelverzwikking opgelopen tijdens de training. Hij zal daardoor de komende weken uitgeschakeld zijn."

Šutalo was vorig seizoen vaste basisspeler onder Francesco Farioli en Ajax zal hopen dat de blessure niet erger uitvalt. De eerste officiële wedstrijd van het seizoen staat op 10 augustus gepland, als Telstar op bezoek komt. Šutalo heeft 25 dagen de tijd, als hij dat duel wil halen.

Artikel gaat verder onder video

De vervanger van Šutalo op woensdag is Aaron Bouwman, die ook al basisspeler was in het thuisduel met Hibernian. Verder zien we ook Brian Brobbey, Victor Edvardsen en Damian van der Vaart op de bank beginnen tijdens het duel met de Grieken. De wedstrijd is hier te volgen.

Opstelling Ajax tegen PAOK: Jaros; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Traoré, Fitz-Jim; Weghorst, Berghuis, Godts.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Kieft schetst onheilspellend scenario voor Heitinga 🔗

👉 Transfergerucht de kop ingedrukt: ‘Ajax weet van niets’ 🔗

👉 Verweij komt met heel ander geluid over Forbs 🔗