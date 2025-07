‘Thierry Henry 2.0’ loopt rond bij Feyenoord: ‘Gaat veel grote transfers maken’

Osman Zeki Korkmaz, trainer van Istanbulspor, heeft torenhoge verwachtingen van kersvers Feyenoord-aanwinst . De 22-jarige buitenspeler verruilde de Turkse club vorige week voor de Rotterdammers en wordt door zijn oude oefenmeester zelfs vergelijken met voormalig topvoetballer Thierry Henry.

Feyenoord maakte de komst van Diarra vorige week vrijdag wereldkundig. De aanvaller komt over van Istanbulspor, afkomstig uit het tweede niveau van Turkije. Bij die club maakte de Malinees veel indruk, met zestien treffers en twee assists in 37 duels in alle competities. Oud-trainer Korkmaz dicht Diarra daarom een succesvolle toekomst toe.

“Diarra is een zeer bijzondere voetballer. Hij kan dribbelen, kan hard schieten en heeft een sterke versnelling”, begint hij tegenover İhlas News Agency. “We waren net terug van trainingskamp en hadden nog ongeveer tien dagen tot het begin van de competitie. Toen ik hem op proef nam, realiseerde ik me dat er iets speciaals in deze jongen zit. We wisten direct dat we in de toekomst geld aan hem konden verdienen”, blikt Korkmaz terug op zijn eerste indruk van Diarra.

De 43-jarige Turk hoopt dat zijn ex-aanvaller gaat slagen in Rotterdam-Zuid: “Met de juiste analyse en een voorzitter die in de plannen gelooft, kunnen er meer dingen bereikt worden. Dat hebben we gezien bij Istanbulspor.” Korkmaz sluit af met een ambitieuze uitspraak: “Diarra wordt de tweede Thierry Henry. Ik denk dat hij in de toekomst heel belangrijke successen zal boeken en nog veel grotere transfers zal maken.”

