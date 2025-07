Valente geeft op eerste dag bij Feyenoord onwijs compliment aan nieuwe ploeggenoot

is de beste speler waar ooit tegen heeft gespeeld, zo antwoordt de middenvelder in een interview met het clubkanaal van de Rotterdammers. Daarmee schat Valente de Braziliaan hoger in dan de spelers van Ajax en PSV en de sterren van Jong Engeland en Portugal op het afgelopen EK Onder 21.

Feyenoord rondde woensdagochtend de komst van Valente van FC Groningen af. Kort na zijn presentatie werd de middenvelder onderworpen aan een vragenvuur, waarbij hij binnen veertig seconden twaalf vragen direct moest beantwoorden. Zo moest hij onder meer beantwoorden van wie hij vroeger een poster boven zijn bed had hangen (Ronaldinho) en van welke club zijn eerste shirtje was (FC Groningen).

Artikel gaat verder onder video

Een van de vragen die Valente moet beantwoorden, is wie de beste tegenstander is waar hij ooit tegen heeft gespeeld. De kersverse Feyenoorder antwoordt vrijwel direct en noemt een van zijn nieuwe ploeggenoten: Paixão. Daarmee plaatst hij de Braziliaan onder meer boven spelers als Harvey Elliott, Jarell Quansah en Geovany Quenda, tegen wie hij afgelopen maand op het EK Onder 21 speelde. Ook de spelers van PSV en Ajax kunnen volgens Valente dus niet aan Paixão tippen.

Of Valente daadwerkelijk lang met Paixão gaat samenspelen, valt nog te bezien. De Braziliaan draaide namelijk een uitstekend seizoen met Feyenoord en werd de afgelopen weken gelinkt aan Olympique Marseille, Leeds United, Brighton & Hove Albion, Arsenal, AS Roma, Bayer Leverkusen, Aston Villa en Internazionale. Geen van deze clubs zijn momenteel echter concreet voor hem. Robin van Persie gaat er daardoor vanuit dat de buitenspeler bij Feyenoord blijft.

𝟰𝟬 seconds, 𝟭𝟮 answers.



🎙️ Luciano Valente pic.twitter.com/yG76CfilJ3 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 2, 2025

