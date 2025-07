Van Bommel heeft heel duidelijk advies voor Stewart

hoopt heel erg op de komst van naar PSV, zo laat hij zich optekenen door Voetbal International. De middenvelder van AZ is in beeld bij de landskampioen om de naar Bayer Leverkusen vertrokken Malik Tillman op te volgen. De Alkmaarders gaan echter niet zomaar overstag.

PSV is erg slagvaardig bezig op de transfermarkt. De Eindhovenaren haalden met Matej Kovár, Nick Olij, Kiliann Sildillia, Yarek Gasiorowski, Alassane Pléa en Van Bommel al zes spelers in huis. Daarmee is de landskampioen echter nog niet klaar op de transfermarkt, aangezien de club ook graag een vervanger voor de vertrokken Tillman haalt.

Artikel gaat verder onder video

Begin juli werd duidelijk dat Mijnans van AZ daarvoor in beeld is. Na de verkoop van Van Bommel aan PSV zijn de Alkmaarders echter niet bereid zomaar nog een speler naar Eindhoven te laten vertrekken, zo stelde technisch directeur Max Huiberts in gesprek met VI. Met name het feit dat PSV zich eerst bij de speler had gemeld in plaats van bij de club, viel bij AZ niet goed. Ondanks de boodschap van AZ besloot PSV wel een bod voor te bereiden, zo werd een week geleden duidelijk.

Van Bommel zou een hereniging met zijn oud-ploeggenoot ten zeerste toejuichen, zo vertelt hij. “Ik heb het er wel met Sven over gehad”, begint de buitenspeler. “Alleen weet ik niet goed hoe het er nu voor staat. Ik zou het zeker toejuichen als hij komt. Ik kan het binnen en buiten het veld goed met hem vinden. Ik zou het heel mooi vinden als hij komt.”

