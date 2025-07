Van Persie onthult absolute droomclub

Robin van Persie droomde er tijdens zijn carrière van om voor FC Barcelona te spelen, zo onthult hij bij SEG Stories. De huidige trainer van Feyenoord was wel in beeld bij de Catalanen, maar er bestonden twijfels over zijn fitheid.

Van Persie vertrok in de zomer van 2015 bij Manchester United, voor een avontuur bij Fenerbahçe. Een halfjaar later stond Barcelona bij hem op de stoep. “Ik had altijd de wens om nog een keer bij Barça te spelen”, blikt de oud-spits daarop terug. “Ik hoopte daar echt heel erg op. Ik dacht: als dat ergens nog kan… Het was echt een droom voor mij.” Na een halfjaar bij Fenerbahçe was er dus ‘even sprake’ van interesse van Barcelona. “Toen dacht ik: als dat nog lukt, zou dat echt gaaf zijn.”

Helaas voor Van Persie bleef het bij een beetje interesse, zo maakte zijn zaakwaarnemer Kees Vos van SEG hem duidelijk. “Hij belde van: nou, dat gaat ‘m niet worden”, lacht de trainer van Feyenoord. Dat beaamt Vos, die het op ‘timing’ afschuift. “Ik denk dat als hij langer had gewacht bij United en niet naar Fener was gegaan, had hij denk wel een serieuze kans gehad. Vanuit United is het anders binnenkomen bij Barcelona dan als je de stap hebt gemaakt naar Fenerbahçe. Dan komen er toch een beetje twijfels over zijn fitheid.”

Uiteindelijk bleef Van Persie dus bij Fenerbahçe. In totaal speelde de oud-spits 2,5 jaar in Turkije, waarna hij in januari 2018 transfervrij terugkeerde bij Feyenoord. In anderhalf seizoen wist de linkspoot in Rotterdam de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal te winnen. In de zomer van 2019 zette Van Persie definitief een punt achter zijn loopbaan.

