Vitesse knokt voor laatste kans en gaat in beroep tegen besluit KNVB

Vitesse gaat in beroep tegen het besluit van de licentiecommissie van de KNVB om de proflicentie in te trekken. Dat melden de Arnhemmers via de officiële kanalen. De club heeft het beroep onderbouwd met een bijbehorend beroepschrift.

De Arnhemse club kreeg vorige week donderdag van de licentiecommissie van de KNVB te horen dat de proflicentie per 11 juli opnieuw ingetrokken is. Hierdoor houdt de Keuken Kampioen Divisionist in principe op te bestaan. De Arnhemmers zou zich niet hebben gehouden aan 'belangrijke afspraken' die zijn gemaakt met de KNVB. Vitesse liet toen al doorschemeren dat het in beroep zou gaan en dat is nu officieel gedaan.

Artikel gaat verder onder video

"Vitesse heeft het besluit van de licentiecommissie intensief bestudeerd. Alhoewel de club snapt dat in het verleden dingen anders hadden gekund en gemoeten, herkent zij zich niet in alle recente verwijten", klinkt het. "Vitesse heeft zeker een kritische blik op het eigen handelen, maar vindt dat het besluit geen recht doet aan alle inspanningen van de club en de tevens beoogde grootaandeelhouder ‘Sterkhouders Vitesse Arnhem’."

"Daar waar de afgelopen periode juist getracht is om te komen tot transparantie, samenwerking en een duurzame en regionale oplossing voor de club, haar medewerkers, supporters, sponsors en overige Vitessenaren", gaat de club verder. "Vitesse heeft de komende dagen nog de tijd om haar beroepschrift aan te vullen met onder andere onderliggende documenten."

Licentie Vitesse vorig seizoen ook al ingetrokken

Het is niet voor het eerst dat de licentie van Vitesse is ingetrokken. Ook vorig seizoen besloot de licentiecommissie van de KNVB hiertoe. Destijds gingen de Arnhemmers ook in beroep tegen dat besluit. Dat was succesvol, want de club werd in het gelijkgesteld door de beroepscommissie en kon zo na een zeer roerige zomer alsnog deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. Daarin eindigde het na een teleurstellend seizoen, met vele puntenstraffen, op een tegenvallende laatste plaats met vijf punten.

➡️ Meer KKD nieuws

👉 Opvallend: 'Willem II moet onderhandelen met vader van transferdoelwit' 🔗

👉 ‘Vier Eredivisieclubs strijden om gedegradeerde spits’🔗

👉 ‘Fortuna wil KKD-keeper naar de Eredivisie halen’ 🔗

👉 Willem II zet streep door reeds gepresenteerde speler: 'Moeten onszelf in bescherming nemen' 🔗