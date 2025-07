Voormalig Ballon d’Or-winnaar bestolen: inbreker nam twintig trofeeën mee

Er is ingebroken in het huis van voormalig topvoetballer Michel Platini, meldt het Franse persbureau AFP. Er werden meer dan twintig prijzen meegenomen uit zijn huis. Het is niet bekend of tussen die prijzen ook Ballon d’Ors zitten.

Platini zag op vrijdagochtend een inbreker wegvluchten uit zijn villa in het dorp Cassis, aan de Franse zuidkust. De zeventigjarige Fransman had geluid gehoord vanuit zijn tuin. Het is niet duidelijk of er meerdere inbrekers aanwezig waren. Wel maakt AFP duidelijk dat er meer dan twintig prijzen, trofeeën en medailles zijn meegenomen.

Platini, 72-voudig international van Frankrijk in de jaren ‘70 en ‘80, won een hoop van die prijzen. Hoogtepunten zijn de Europese titel met Frankrijk in 1984, toen hij topscorers werd van het toernooi, een Franse landstitel met AS Saint-Étienne, twee landstitels en de Champions League met Juventus en natuurlijk drie Ballon d’Ors.

Naast oud-topspeler en bondscoach van Frankrijk was Platini een tijdlang voorzitter van de UEFA. Samen met FIFA-baas Sepp Blatter werd hij begin dit jaar definitief vrijgesproken van corruptie. "Mijn eer is hersteld", riep de Fransman herhaaldelijk na de uitspraak.

