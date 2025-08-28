FC Utrecht - HŠK Zrinjski Mostar op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

FC Utrecht speelt donderdag 28 augustus de return in de play-offronde van de Europa League tegen het Bosnische HŠK Zrinjski Mostar. De wedstrijd in Utrecht wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je FC Utrecht - Zrinjski Mostar kijken als je geen klant bent van Ziggo?

Het FC Utrecht van trainer Ron Jans kan de competitiefase van de Europa League al ruiken. Vorige week in de heenwedstrijd waren de Domstedelingen met 2-0 te sterk voor de Bosniërs door doelpunten van David Min en Victor Jensen. In eigen huis kan FC Utrecht de klus dus afmaken. Mocht de nummer vier van het afgelopen Eredivisieseizoen uitgeschakeld worden, dan wacht de competitiefase van de Conference League.

Hoe laat begint FC Utrecht - HŠK Zrinjski Mostar?

FC Utrecht en Zrinsjki Mostar trappen het duel donderdagavond om 20.00 uur af in Stadion Galgenwaard. De UEFA heeft de Franse scheidsrechter Benoît Bastien aangesteld om het duel in goede banen te lijden. Hij wordt geassisteerd door zijn landgenoten Hicham Zakrani en Aurélien Berthomieu, terwijl Thomas Leonard de vierde official is. De eveneens Franse Bastien Dechepy is de VAR van dienst en wordt op zijn beurt geassisteerd door landgenoot Marc Bollengier.

Op welke zender is FC Utrecht - HŠK Zrinjski Mostar te zien?

De wedstrijd tussen Zrinjski Mostar en FC Utrecht wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. Dit kanaal is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. De voorbeschouwing op het duel begint om 19.15 uur. Ziggo heeft sinds vorig seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien.

Hoe kijk je FC Utrecht - HŠK Zrinjski Mostar als je een klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan de wedstrijd gratis bekijken via Ziggo Sport Free. Sinds begin dit kalenderjaar is daar geen abonnement meer voor nodig. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe Ziggo Sport Free precies werkt.