Belgische media in jubelstemming: 'PSV vernederd door Brusselse CL-debutant'

De kranten in België zijn dolenthousiast over de zege van Union Sint-Gillis tegen PSV. In Eindhoven ging de kampioen van Nederland in de eerste speelronde van de Champions League met 1-3 ten onder tegen de kampioen van België, wat leidt tot juichende commentaren bij onze zuiderburen.

PSV hoopte, zeker gezien de aankomende tegenstanders, met een driepunter te beginnen aan het miljardenbal, maar kwam bedrogen uit. Kansen waren er zeker, maar enkel Ruben van Bommel wist Kjell Scherpen, vlak voor tijd, te passeren. Het was slechts een kleine pleister op een grote wonde. Union stond op dat moment namelijk al met 0-3 voor, door treffers van Promise David (penalty), Anouar Ait El Hadj en Kevin Mac Allister.

"Ook in de Champions League is Union een machine", kopt Het Nieuwsblad, dat zag hoe de Brusselaars 'PSV vernederen in debuutmatch op het allerhoogste niveau'. "Jawel, u leest het goed: 1-3. Union kent een droomstart in de Champions League", schrijft verslaggever Pieter-Jan Calcoen van de krant. Het spel van Union was vooral in de eerste helft 'bij vlagen indrukwekkend', aldus Calcoen. "Deze prestatie mag niet onderschat worden. PSV is dezer dagen misschien geen wereldploeg, maar het is en blijft een grote club – een avondje in het Philips Stadion is een aanrader."

Ook Het Laatste Nieuws is diep onder de indruk van de prestatie van Union in Eindhoven. "Union verbluft nu ook in de Champions League: Brusselaars beleven droomdebuut met 1-3 stuntzege tegen PSV", staat in grote letters boven het liveblog dat de krant bijhield tijdens de wedstrijd. "Dit hadden ze zelfs bij Union niet dúrven dromen", druipt het ongeloof van het commentaar bij de 0-3 van Rodriguez.