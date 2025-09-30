Valentijn Driessen onthult groot drama voor Joey Kooij

Joey Kooij heeft al een aantal weken geen wedstrijden meer gefloten. De arbiter fungeert komend weekend voor de vierde keer op rij als videoscheidsrechter. Volgens Valentijn Driessen heeft Kooij de tests van de KNVB niet gehaald. Het zou gaan om de conditionele test.

Kooij werd begin dit seizoen regelmatig ingezet om wedstrijden te fluiten. Zo had hij de leiding over het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Go Ahead Eagles, stond hij in de eerste speelronde op het veld bij PEC Zwolle - FC Twente en was hij in speelronde drie verantwoordelijk voor FC Utrecht - Excelsior. In het laatste weekend van augustus zou Kooij het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen SC Cambuur en VVV-Venlo fluiten, maar drie dagen voor de wedstrijd kondigde de KNVB aan dat Martin van den Kerkhof het duel zou overnemen.

Sindsdien is Kooij niet meer fysiek bij wedstrijden geweest om ze te fluiten. In plaats daarvan fungeerde hij als videoscheidsrechter bij FC Utrecht - FC Groningen, AZ - PEC Zwolle en Excelsior - PSV. Ook komend weekend zal Kooij niet op het veld staan, maar is hij aangewezen als VAR voor het duel tussen NAC Breda en FC Groningen op vrijdagavond.

In de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside wordt het optreden van Bas Nijhuis bij FC Groningen - Feyenoord afgelopen weekend besproken, als Chris Woerts zich ineens bedenkt dat hij Kooij al een tijdje niet heeft zien fluiten. “Waar is Joey Kooij?”, vraagt de sportmarketeer zich hardop af. “Joey Kooij heeft zijn tests niet gehaald”, antwoordt Driessen. Wilfred Genee wil vervolgens weten of hij op het gebied van spelregels of conditie heeft gefaald. “Ik kreeg eerst te horen dat het om spelregels ging, maar daarna hoorde ik conditie”, geeft Driessen aan. Aangezien Kooij nog wel VAR mag zijn bij wedstrijden, is het aannemelijk dat het inderdaad om de conditionele test gaat.

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

VIDEO - Valentijn Driessen doet onthulling over Joey Kooij