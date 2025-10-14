Bas van Veenendaal (47) blikt in de podcast Voorgrond Muziek met Ronald Molendijk terug op zijn televisiecarrière. De presentator maakte vorige maand bekend te vertrekken bij Ziggo Sport om zich te richten op een bestaan als ondernemer.

Van Veenendaal was de afgelopen tien jaar één van de vaste gezichten van Ziggo Sport, als presentator in de studio of juist als verslaggever langs de lijn bij talloze topwedstrijden in binnen- en buitenland. In september maakte hij zijn afscheid wereldkundig. "Ik heb een decennium lang met veel plezier voor de zender gewerkt, maar heb de ambitie om mensen te helpen. Dat wil ik onder meer doen door hun kerntalenten te ontdekken en ontwikkelen. Ik ga verder als ondernemer en heb veel zin om diverse projecten op te pakken", schreef hij destijds op LinkedIn.

"Die tv-wereld is ook wel een beetje f*cked up, toch? Al die egootjes, al die mensen...", vraagt Molendijk in de aflevering, die nog niet volledig online is gezet, aan Van Veenendaal. "Ja. Dat vind ik lastig. Ik hou daar niet zo van. Ik ben niet iemand die zó (gebaart met zijn ellebogen, red.) werkt en die collega's gaat afvallen. Dat past gewoon niet bij mij. Als ik daar dan niet verder mee kom, dan is dat maar zo."

Molendijk werpt Van Veenendaal vervolgens een 'gewetensvraag' voor de voeten: "Zit je daardoor nu op de plek waar je nu zit, of denk je: eigenlijk had ik ergens anders moeten zitten, maar dan had ik met dat spelletje mee moeten doen?" De presentator reageert eerlijk: "Ik denk dat, als ik beter was geweest in dat spelletje, dat ik dan misschien wel op een andere plek had gezeten."

VIDEO - Bas van Veenendaal: 'De TV-wereld is f*cked up'