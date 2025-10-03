Dreun voor Barcelona: Yamal vraagteken voor eerste Clásico van het seizoen

ontbreekt de komende twee à drie weken bij FC Barcelona, zo meldt de Catalaanse club via de officiële kanalen. Of de achttienjarige superster de eerste Clásico tegen Real Madrid van het seizoen gaat halen, is daardoor nog maar de vraag.

Yamal speelde woensdagavond nog de volle 90 minuten in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain. De nummer twee van de Ballon d'Or-verkiezing baarde in het treffen met de titelhouder opzien met een adembenemende dribbel waarmee hij drie tegenstanders tot twee keer toe in de luren legde. Betrokken bij een doelpunt was Yamal echter niet tegen PSG, dat door een late treffer van Gonçalo Ramos de volle buit pakte in Catalonië (1-2).

Aan de wedstrijd tegen de Fransen heeft Yamal 'ongemak in de schaamstreek' overgehouden, zo schrijft Barcelona vrijdagmiddag. "Hij mist het duel met Sevilla (komende zondag, 16.15 uur, red.) en de geschatte hersteltijd bedraagt twee à drie weken", aldus de club. De aanvaller mist daardoor ook de komende twee WK-kwalificatieduels van Spanje. De regerend Europees kampioen speelt op zaterdag 11 oktober in het stadion van Elche tegen Georgië en drie dagen later in het onderkomen van Real Valladolid tegen Bulgarije. Na de interlandbreak speelt Barcelona op 18 oktober een thuiswedstrijd tegen streekgenoot Girona en wacht drie dagen later een confrontatie met Olympiakos Piraeus in de Champions League. Het weekend daarna, op zondag 26 oktober, wacht de Clásico tegen Real. Of Yamal die wedstrijd haalt is dus nog maar de vraag.

Yamal was eerder dit seizoen ook al enkele weken absent bij Barcelona, toen vanwege een lieskwetsuur. Het supertalent staat daardoor nog maar op vijf officiële wedstrijden voor zijn club in deze jaargang. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en vier assists. Namens Spanje leverde hij in de interlandperiode van september in totaal drie assists in de WK-kwalificatieduels met Bulgarije (0-3 winst) en Turkije (0-6 winst).

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒



The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/zFLebl67k5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025