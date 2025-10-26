Fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren noemt voormalig Feyenoord-doelman Ed de Goeij een van haar favoriete spelers. De politica heeft een zwak voor keepers, en in het bijzonder voor de oud-doelman van haar favoriete club.

In een gesprek met Voetbalzone werd Ouwehand gevraagd om haar drie favoriete spelers ooit op te noemen. Ze noemt Viviane Miedema en Jackson Irvine van St. Pauli, een speler die bekendstaat om zijn activisme en betrokkenheid bij politieke kwesties.

Tot slot noemt Ouwehand ook de naam van De Goeij: "Keepers verdienen sowieso meer waardering. Hij staat volgens mij bekend als de saaiste speler ooit. Ik vind dat fantastisch."

Daarnaast geeft ze aan wie haar favoriete speler is bij het huidige Feyenoord onder Robin van Persie: "Ja, dat is Givairo Read."