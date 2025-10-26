Live voetbal 4

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) is groot fan van Givairo Read en Ed de Goeij: 'Fantastisch'

Esther Ouwehand/Read/EddeGoeij
Foto: © Imago/RTVRijnmond/realtimes
0 reacties
Tijmen Gerritsen
26 oktober 2025, 21:44

Fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren noemt voormalig Feyenoord-doelman Ed de Goeij een van haar favoriete spelers. De politica heeft een zwak voor keepers, en in het bijzonder voor de oud-doelman van haar favoriete club.

In een gesprek met Voetbalzone werd Ouwehand gevraagd om haar drie favoriete spelers ooit op te noemen. Ze noemt Viviane Miedema en Jackson Irvine van St. Pauli, een speler die bekendstaat om zijn activisme en betrokkenheid bij politieke kwesties.

Artikel gaat verder onder video

Tot slot noemt Ouwehand ook de naam van De Goeij: "Keepers verdienen sowieso meer waardering. Hij staat volgens mij bekend als de saaiste speler ooit. Ik vind dat fantastisch."

Daarnaast geeft ze aan wie haar favoriete speler is bij het huidige Feyenoord onder Robin van Persie: "Ja, dat is Givairo Read."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mario Engels van Heracles

Mario Engels krijgt oliedomme tweede gele kaart na schwalbe

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
Robin van Persie tijdens een persconferentie van Feyenoord

Topaffiche in De Kuip: Oud-voetballers Wouters en Scholten voorspellen spektakel tussen titanen

  • Gisteren, 21:17
  • Gisteren, 21:17
Volendam - Heracles

Onrust voor aftrap: FC Volendam-fans rennen massaal naar Heracles-vak

  • Gisteren, 20:46
  • Gisteren, 20:46
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel