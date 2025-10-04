Fantastische goal Justin Kluivert: Bournemouth stijgt naar tweede plaats achter Liverpool

heeft er vrijdagavond met een geweldige goal mede voor gezorgd dat AFC Bournemouth in ieder geval tijdelijk op de tweede plaats in de Premier League bivakkeert. De Nederlander haalde in het thuisduel met Fulham in de slotfase van afstand de trekker over, waarmee hij The Cherries de weg wees naar de overwinning.

Bournemouth had het in het eigen Vitality Stadium zeker niet makkelijk met Fulham, dat twintig minuten voor tijd op een 0-1 voorsprong kwam door een goal van Ryan Sessegnon. Antoine Semenyo, de man in vorm bij de thuisploeg, tekende een kleine tien minuten later voor de gelijkmaker, waarna Kluivert - die pas na een uur spelen als invaller voor Marcus Tavernier binnen de lijnen was gekomen - opstond.

In minuut 83 ontving de Nederlander de bal in de middencirkel. Kluivert dribbelde vervolgens de vijandelijke helft op, zette tegenstander Tom Cairney met een dubbele schaar op het verkeerde been en verschalkte Fulham-keeper Bernd Leno vervolgens met een heerlijke uithaal van een meter of 25, waarmee de 2-1 een feit was. Diep in blessuretijd maakte Semenyo er met zijn tweede van de avond ook nog 3-1 van.

Door de zege komt Bournemouth op veertien punten uit zeven gespeelde wedstrijden en stijgt de club naar de tweede plaats in de Premier League, met een punt minder én een wedstrijd meer gespeeld dan koploper Liverpool. Het elftal van Arne Slot is na een goede seizoensstart de weg een beetje kwijt en verloor vorig weekend van Crystal Palace (2-1), waarna het midweeks ook misging in het Champions League-duel bij Galatasaray (1-0). Liverpool komt zaterdagavond in actie en speelt om 18.30 uur het uitduel bij Chelsea op Stamford Bridge.

🚨🇳🇱 WHAT A BEAUTIFUL GOAL FROM JUSTIN KLUIVERT TO GIVE BOURNEMOUTH THE LEAD! 😳pic.twitter.com/qW5zuZRNUW — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 3, 2025