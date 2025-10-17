is blij met de contractverlenging van ploeggenoot bij FC Barcelona. Het achttienjarige talent van de Catalanen neemt het bovendien op voor de Oranje-international. Volgens Bernal zijn de verhalen die over De Jong in de media zijn verschenen 'pure leugens'.

Het vorige contract van De Jong liep komende zomer af, waardoor Barcelona al geruime tijd met hem onderhandelde over een nieuwe verbintenis. Die werd afgelopen woensdag dan eindelijk ondertekend. De Nederlander ligt nu vast tot medio 2029. "Dit betekent heel veel voor mij. Als kind droomde ik er al van om voor Barça te spelen, nu ik hier ben wil ik hier ook zo lang mogelijk blijven. Dit is een hele gelukkige dag voor mijzelf en mijn familie", werd de middenvelder geciteerd door Mundo Deportivo.

De Jong werd door supporters van FC Barcelona nogal kritisch bekeken, mede vanwege zijn salaris. In de Spaanse media doken bepaalde bedragen op die de voormalig Ajax-speler zou verdienen bij FC Barcelona. Vele fans zagen de middenvelder dan ook graag gaan. "Het wordt altijd heel erg overdreven en dat beïnvloedt hoe mensen naar mij kijken. Als mensen in de krant lezen dat Frenkie de bestbetaalde speler is, dan is dat jullie fout. Ik ben blij dat ik mijn contract verlengd heb", reageerde De Jong daar afgelopen week op.

Ploeggenoot Bernal is nu in de bres gesprongen voor De Jong. "Alles wat over hem wordt gezegd, het zijn pure leugens", reageert de jongeling tegenover Diari ARA. "Ik zie hem trainen, ik zie hem spelen en hij is geweldig. Niet alleen ik denk dat, we hebben er ook met een aantal teamgenoten over gesproken", looft hij de 28-jarige middenvelder, die inmiddels al 267 officiële wedstrijden in het shirt van FC Barcelona speelde.

Bernal, zelf een product uit La Masia, is onder de indruk van de techniek en de snelheid van De Jong. "In de eerste dagen toen we naar het eerste elftal werden gepromoveerd, was hij degene die ons het meest verraste vanwege zijn techniek. Ook zijn snelheid verraste me enorm. En het belangrijkste was dat hij geen enkele bal verloor", complimenteert de achttienjarige linkspoot De Jong andermaal.