Geluk Slot lijkt op, Chelsea dompelt Liverpool in blessuretijd in rouw

Liverpool heeft zaterdag voor de derde keer op rij verloren. Op bezoek bij Chelsea leek de ploeg van Arne Slot lang op een punt af te stevenen, maar in blessuretijd deed Estevao de landskampioen de das om: 2-1.

Liverpool ging zaterdag op bezoek bij wereldkampioen Chelsea en kende geen goede voorbereiding. Een week geleden werd diep in blessuretijd de eerste competitienederlaag geleden op bezoek bij Crystal Palace (2-1), terwijl midweeks ook werd verloren van Galatasaray in Istanbul in de Champions League (1-0).

In de eerste helft had Liverpool het heel lastig met Chelsea. De ploeg van Slot kwam nauwelijks door de verdediging van de Londenaren heen, maar ook de thuisploeg meldde zich nauwelijks voor de goal. Een afstandsschot van Moises Caicedo verdween na veertien minuten fraai in de bovenhoek, wat het verschil maakte in de eerste helft.

Na rust kwamen de bezoekers gevaarlijk uit de kleedkamer en werd nadrukkelijk gezocht naar de gelijkmaker. Die kwam er na ruim een uur spelen. Een voorzet werd in de doelmond aangenomen door Alexander Isak, waarna de bal voor de voeten van Cody Gakpo landde. De Nederlander twijfelde niet en tikte de gelijkmaker binnen.

In de slotfase gingen beide ploegen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, wat aan beide kanten nog tot grote kansen leidde. Zo was Dominik Szoboszlai met een schuiver van net buiten het strafschopgebied dicht bij de winnende, maar ging zijn poging net naast. Aan de andere kant had Enzo Fernandez de 2-1 op zijn hoofd, maar hij knikte van dichtbij tegen de paal.

Toen het duel geen winnaar meer leek te krijgen, was het Chelsea dat alsnog toesloeg. In de vijfde minuut van de blessuretijd werd Marc Cucurella richting de achterlijn gestuurd en kreeg hij de bal goed voor. De achttienjarige Estevao liep de bal vervolgens tegen de touwen en kroonde zich tot matchwinner.