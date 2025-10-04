Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz heeft de nodige moeilijke knopen door te hakken

PSV moet enkele dagen na het knappe gelijkspel op bezoek Bayer Leverkusen (1-1) alweer aan de bak in de Eredivisie. De regerend landskampioen wacht zaterdagavond een bezoek aan Zwolle voor de ontmoeting met PEC. Trainer Peter Bosz zal door het forse aantal blessures, vooral voorin, flink moeten puzzelen.

Matej Kovar zal in Zwolle opnieuw het PSV-doel verdedigen. Nog altijd krijgt de Tsjech, die afgelopen zomer op huurbasis overkwam van Bayer Leverkusen, de voorkeur boven Nick Olij. In de achterhoede moet Armando Obispo waarschijnlijk plaatsmaken voor Ryan Flamingo, die terugkeert in de basis. De zeventienvoudig jeugdinternational vormt het~hart van de verdediging met Yarek Gasiorowski. De backposities worden ingevuld door Mauro Júnior op rechts en Anass Salah-Eddine op links. Sergiño Dest is fit genoeg om weer aan te sluiten bij de PSV-selectie, maar een basisplaats komt nog te vroeg.

Artikel gaat verder onder video

Bosz zal hoogstwaarschijnlijk niet aan het middenveld van het midweekse Champions League gaan tornen. Dat betekent dat aanvoerder Jerdy Schouten en Joey Veerman de controlerende posities innemen, terwijl Ismael Saibari achter de spitsen zal gaan spelen. Afgelopen woensdag was de Marokkaans international in Duitsland nog verantwoordelijk voor de belangrijke gelijkmaker die PSV het eerste punt in de Champions League van dit seizoen opleverde.

Voorin wacht Bosz de grootste puzzel. De oefenmeester kan door blessures niet beschikken over Alassane Pléa, Ricardo Pepi, Myron Boadu en Ruben van Bommel. Doordat er drie spitsen geblesseerd zijn, zal Guus Til mogelijk weer als gelegenheidsspits gebruikt worden. Een positie waar zijn voorkeur echter niet naar uitgaat. Ivan Perisic zal spelen vanaf de linkerflank, terwijl Dennis Man, die midweeks een goede indruk achterliet, waarschijnlijk opnieuw vanaf rechts zal beginnen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovar; Mauro, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic.

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!