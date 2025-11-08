Live voetbal 8

Bizarre ontknoping bij Helmond Sport - Jong PSV: Lukowicz mist penalty 'à la Jaap Stam'

Jong PSV heeft zaterdag op curieuze wijze drie punten overgehouden aan het uitduel met Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie. In de allerlaatste seconde van de wedstrijd mocht Maik Lukowicz aanleggen voor een strafschop, maar de Helmond Sport-aanvaller schoot het buitenkansje meters over het doel en liet zo na om de stand in extremis gelijk te trekken.

Het prima draaiende Jong PSV had bij rust al een 0-2 voorsprong te pakken in Helmond, door treffers van Nicolas Verkooijen en Tai Abed. Thomas Poll deed direct na rust wat terug namens de bezoekers, maar tien minuten later zorgde Jordy Bawuah er met de 1-3 voor dat de marge weer naar twee werd gebracht.

Artikel gaat verder onder video

Lukowizc bracht de spanning zelf in de slotfase weer terug, door in minuut 83 voor de 2-3 te tekenen. De aanvaller kreeg vervolgens diep in blessuretijd een uitgelezen mogelijkheid om een punt te redden, maar faalde hopeloos. De inzet van Lukowicz zeilde hoog over de lat, waardoor Jong PSV er alsnog met de overwinning vandoor ging.

Door de overwinning staat Jong PSV na vijftien gespeelde wedstrijden op een keurige derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, al bedraagt de achterstand op koploper ADO Den Haag - dat zelfs een wedstrijd minder speelde - maar liefst dertien punten. Helmond Sport blijft door het verlies steken op negentien punten en staat daarmee voorlopig op de dertiende plaats.

