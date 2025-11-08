Live voetbal 9

Vermoedelijke opstelling PSV: kiest Bosz tóch weer voor Guus Til tegen AZ?

Guus Til viert de 1-0 bij PSV - Go Ahead Eagles
Foto: © Imago
8 november 2025, 14:31

PSV beschikt over een fitte selectie richting het Eredivisietreffen met AZ. De koploper van Nederland kan dus op volle oorlogssterkte toewerken naar de volgende topwedstrijd. Dit is de vermoedelijke opstelling van de Eindhovenaren.

Trainer Peter Bosz gaf vrijdag aan dat slechts twee spelers momenteel niet inzetbaar zijn: Ruben van Bommel en Alassane Pléa. Beide aanvallers kampen met langdurige blessures, maar verder kan de oefenmeester uit zijn vaste kern putten.

Bosz lijkt vast te houden aan het elftal dat enkele weken geleden Feyenoord versloeg in De Kuip. Dat betekent dat Jerdy Schouten opnieuw centraal achterin zal starten, terwijl Mauro Júnior, Joey Veerman en Ismael Saibari het middenveld vormen.

Voorin ligt het grootste vraagstuk. Ricardo Pepi maakte in de Champions League tegen Olympiakos indruk als invaller en toonde zich trefzeker, maar de verwachting is dat hij nog even geduld moet hebben. Guus Til lijkt voorlopig het vertrouwen te behouden in de spitspositie. De man die normaal gesproken als aanvallende middenvelder speelt, vulde die rol in de topper tegen Feyenoord ook uitstekend in.

Vermoedelijke opstelling PSV:

Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic.

Lees ook:
Peter Bosz en John Heitinga bij PSV - Ajax

Bosz kraakt ‘respectloze’ media na ontslag Heitinga

  • Gisteren, 15:52
Kraay junior looft Stewarts, Brands en Bosz: 'Ze hebben ongelooflijk goed beleid gevoerd'

Kraay junior looft Stewarts, Brands en Bosz: 'Ze hebben ongelooflijk goed beleid gevoerd'

  • 5 nov. 10:48
Ricardo Pepi van PSV

Pepi over reserverol: ‘Niet makkelijk, er gebeuren dingen achter de schermen die ik niet kan delen’

  • 4 nov. 23:29
