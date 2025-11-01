Feyenoord herovert koppositie op PSV: Ueda met twee goals beslissend tegen Volendam

Feyenoord heeft dankzij een 3-1 thuiszege op FC Volendam de koppositie in de Eredivisie weer overgenomen van PSV. Na een zorgeloze eerste helft van de Rotterdammers kwamen de bezoekers na rust via good old verrassend terug in de wedstrijd, maar gooide het duel in de slotfase met zijn tweede goal van de avond alsnog in het slot.

Robin van Persie kon tegen Volendam niet beschikken over Jordan Bos en Oussama Targhalline, die zich deze week bij de ziekenboeg voegden. In hun plaatsen mochten oud-Volendammer Gijs Smal en aanvoerder Sem Steijn - vorige week tegen PSV nog reserve - starten tegen Volendam. In-beom Hwang verdween op zijn beurt naar de bank, op zijn plaats keerde Quinten Timber terug in het elftal.

Feyenoord was vanaf de aftrap heer en meester in De Kuip en drong Volendam ver terug op de eigen helft. Ueda en Luciano Valente kregen de eerste kansen om de score te openen, maar slaagden er niet in om Kaj van Oevelen te passeren. Na een kleine twintig minuten was het alsnog raak: een teruggetrokken voorzet van Givairo Read werd door Ueda via een tegenstander en de onderkant van de lat binnen geschoten: 1-0. Niet lang daarna lag ook de tweede goal in het net. Na een van richting veranderde voorzet van Leo Sauer kon Steijn afdrukken en was het 2-0 voor Feyenoord. Volendam stelde er bijzonder weinig tegenover en werd pas vijf minuten voor rust voor het eerst een beetje gevaarlijk, toen Feyenoord wat gas terugnam en spits Henk Veerman kon schieten. Anel Ahmedhodzic blokkeerde de inzet echter, waardoor Timon Wellenreuther met schone handschoenen de kleedkamer op kon zoeken toen even later het rustsignaal klonk.

Waar Feyenoord voor rust weinig te duchten had, deelde Volendam in de openingsfase van de tweede helft wat meer speldenprikjes uit. Nadat Veerman de eerste mogelijkheid op een aansluitingstreffer niet wist te benutten - de ervaren spits kopte voorlangs - was het na een klein uur spelen alsnog raak voor de promovendus. Oehlers leverde een prima voorzet af waar Wellenreuther niet bij kon, waarna Veerman bij de tweede paal klaarstond om zowaar de spanning weer wat terug te brengen: 2-1. Feyenoord kreeg daarna kansen genoeg om de marge weer naar twee te brengen, maar slaagde er lange tijd niet in om Van Oevelen een derde keer te passeren. Vlak voor tijd lukte dat alsnog, toen Ueda met een uitstekende kopbal zijn dertiende seizoenstreffer maakte en de eindstand op 3-1 bepaalde.

Door de zege komt in punten weer gelijk met PSV, dat gisteren (vrijdag) met 5-2 te sterk was voor Fortuna Sittard en daarmee de koppositie had veroverd. Omdat het doelsaldo van de Rotterdammers nét iets beter is dan de regerend landskampioen (+20 om +19) neemt Feyenoord de bovenste plek echter weer over van PSV.