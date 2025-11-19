Genee verklapt ‘geheim’ appje van Dick Advocaat: ‘Met opzet niet gereageerd’

Wilfred Genee heeft dinsdagavond contact gehad met Curaçao-bondscoach Dick Advocaat. De 78-jarige oefenmeester was onderwerp van gesprek bij Vandaag Inside, maar besloot pas ná de uitzending te reageren op een berichtje van Genee. In de rubriek In de Wandelgangen leest de presentator de boodschap van Advocaat alsnog voor.

Advocaat en Curaçao schreven in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) geschiedenis door zich voor het eerst te plaatsen voor een WK. Het eiland hield Jamaica met kunst en vliegwerk op 0-0 en deed daarmee wat het moest doen. Een enorme stunt voor een land met slechts 150.000 inwoners.

Artikel gaat verder onder video

Bondscoach Advocaat was zelf niet aanwezig bij de WK-stunt van 'zijn' Curaçao. De 78-jarige verliet afgelopen weekend het trainingskamp wegens familieomstandigheden. De technische staf, bestaande uit assistent-trainers Cor Pot en Dean Gorré, hield tijdens de bepalende wedstrijd tegen Jamaica echter wél intensief contact met hem.

Genee probeerde Advocaat dinsdagavond te bereiken tijdens de uitzending van Vandaag Inside. Hij kreeg geen reactie, en dat leek een bewuste keuze van de bondscoach. “Ik krijg nu ineens een appje binnen van Dick. Die denkt: ik doe dit niet tijdens de uitzending, want hij zit gewoon te kijken. Hij kijkt altijd namelijk. Ik appte hem: ben je nog wakker? Daar heeft hij natuurlijk met opzet niet op gereageerd”, vertelt Genee in In de Wandelgangen.

“Maar hij stuurt net terug: sorry, ik was te laat. Groeten van Dick”, onthult Genee, die ook zijn eigen reactie voorleest: “Ik stuur terug: als je maar scherp bent. Hij moet de hele avond instructies geven via zijn telefoon”, lacht de presentator.