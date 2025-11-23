Harry Vermeegen weet het zeker: Ajax moet NEC-coach Dick Schreuder aanstellen als opvolger van John Heitinga. Vermeegen is onder de indruk van de coach van de Nijmegenaren.

Voormalig programmamaker Vermeegen tipte Schreuder al eerder bij Ajax, maar is na de 2-4 overwinning van zijn NEC op bezoek bij titelkandidaat Feyenoord helemaal overtuigd geraakt. Schreuder zou volgens de 75-jarige journalist de ideale opvolger van Heitinga zijn.

"Herhaling mededeling! Ajax, pak die Schreuder van NEC", schrijft Vermeegen op X. Vermeegen zou het aantrekkelijke, aanvallende voetbal dat de coach van NEC bij iedere club speelt graag in Amsterdam willen zien.

Artikel gaat verder onder video

Of de coach van de nummer vier van de Eredivisie daadwerkelijk een optie wordt voor Ajax, wordt pas duidelijk zodra er een nieuwe technisch directeur is aangesteld bij de club. Die zal uiteindelijk bepalen wie de definitieve opvolger van Heitinga wordt in de Johan Cruijff ArenA.

Voorlopig neemt Fred Grim als interim-trainer de honneurs waar. Een groot succes is dat nog niet. De eerste wedstrijd onder leiding van Grim verloor de Amsterdamse club op bezoek bij FC Utrecht. Zaterdagavond blameerde Ajax zich in eigen huis tegen het Rotterdamse Excelsior.