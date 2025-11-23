Live voetbal 1

Harry Vermeegen adviseert: 'Ajax, pak die Dick Schreuder van NEC'

Dick Schreuder Ajax
Foto: © Imago/realtimes
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
23 november 2025, 19:55

Harry Vermeegen weet het zeker: Ajax moet NEC-coach Dick Schreuder aanstellen als opvolger van John Heitinga. Vermeegen is onder de indruk van de coach van de Nijmegenaren.

Voormalig programmamaker Vermeegen tipte Schreuder al eerder bij Ajax, maar is na de 2-4 overwinning van zijn NEC op bezoek bij titelkandidaat Feyenoord helemaal overtuigd geraakt. Schreuder zou volgens de 75-jarige journalist de ideale opvolger van Heitinga zijn.

"Herhaling mededeling! Ajax, pak die Schreuder van NEC", schrijft Vermeegen op X. Vermeegen zou het aantrekkelijke, aanvallende voetbal dat de coach van NEC bij iedere club speelt graag in Amsterdam willen zien.

Artikel gaat verder onder video

Of de coach van de nummer vier van de Eredivisie daadwerkelijk een optie wordt voor Ajax, wordt pas duidelijk zodra er een nieuwe technisch directeur is aangesteld bij de club. Die zal uiteindelijk bepalen wie de definitieve opvolger van Heitinga wordt in de Johan Cruijff ArenA.

Voorlopig neemt Fred Grim als interim-trainer de honneurs waar. Een groot succes is dat nog niet. De eerste wedstrijd onder leiding van Grim verloor de Amsterdamse club op bezoek bij FC Utrecht. Zaterdagavond blameerde Ajax zich in eigen huis tegen het Rotterdamse Excelsior.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Michael Edwards met op de achtergrond het logo en stadion van Ajax

'Naam Michael Edwards (46) valt opnieuw bij Ajax'

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Kenneth Perez met op de achtergrond een elftalfoto van Ajax

Perez noemt 7 Ajax-spelers die basisplaats-onwaardig zijn: 'Gaaei is helemáál grappig'

  • Gisteren, 21:30
  • Gisteren, 21:30
De spelers van NEC vieren de 2-4 zege op Feyenoord

Vink tipt NEC-uitblinker Nejasmic bij Ajax: 'Zouden ze in Amsterdam een moord voor doen'

  • Gisteren, 20:33
  • Gisteren, 20:33
7 3 reacties
Reageren
3 reacties
21
311 Reacties
17 Dagen lid
565 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben ook positief verrast door Schreuder. NEC was de mindere partij in de eerste helft, maar door zijn uitstekende wissels en omdat hij tactisch veel sterker coachte dan Van Persie, wint NEC uiteindelijk gewoon met 2-4 in De Kuip. Dat komt echt voor een groot deel door de coaching van Schreuder. Maar laten we eerlijk zijn.. Schreuder neemt ook veel risico’s en NEC heeft onder hem ook mindere periodes gekend. De vraag is dus of je dan al klaar bent voor een club als Ajax, waar de druk en verwachtingen vele malen hoger liggen. Dat blijft nog wel een grote stap.

Timo987
5 Reacties
7 Dagen lid
16 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Interessante optie. Als hij het met NEC kan, waarom niet met Ajax?

familieharbers03
419 Reacties
1.154 Dagen lid
652 Likes
familieharbers03
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

tsja en die schreuder is zo gek om in een hellsgate te stappen!! ik denk dat hij slim genoeg is om lekker bij nec te blijven en volgend jaar europees te spelen wat hij in amsterdam echt niet krijgt!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

21
311 Reacties
17 Dagen lid
565 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben ook positief verrast door Schreuder. NEC was de mindere partij in de eerste helft, maar door zijn uitstekende wissels en omdat hij tactisch veel sterker coachte dan Van Persie, wint NEC uiteindelijk gewoon met 2-4 in De Kuip. Dat komt echt voor een groot deel door de coaching van Schreuder. Maar laten we eerlijk zijn.. Schreuder neemt ook veel risico’s en NEC heeft onder hem ook mindere periodes gekend. De vraag is dus of je dan al klaar bent voor een club als Ajax, waar de druk en verwachtingen vele malen hoger liggen. Dat blijft nog wel een grote stap.

Timo987
5 Reacties
7 Dagen lid
16 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Interessante optie. Als hij het met NEC kan, waarom niet met Ajax?

familieharbers03
419 Reacties
1.154 Dagen lid
652 Likes
familieharbers03
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

tsja en die schreuder is zo gek om in een hellsgate te stappen!! ik denk dat hij slim genoeg is om lekker bij nec te blijven en volgend jaar europees te spelen wat hij in amsterdam echt niet krijgt!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - NEC

Feyenoord
2 - 4
N.E.C.
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel