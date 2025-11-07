Wim Kieft is niet onder de indruk van de kritiek die Ron Jans donderdag uitte op de media, naar aanleiding van het ontslag van John Heitinga bij Ajax. De coach van FC Utrecht liep na het gelijkspel tegen FC Porto (1-1) in de Europa League leeg over de manier waarop trainers soms worden benaderd - en kreeg later bijval van PSV-collega Peter Bosz. In zijn column in De Telegraaf spreekt Kieft echter van een 'goedkoop verwijt' dat Jans de media maakt.

Jans werd donderdagavond na het gelijkspel tegen het elftal van Francesco Farioli gevraagd naar zijn kijk op de ontwikkelingen van eerder die dag in Amsterdam. "Hoe men, en dan heb ik het nog niets over de grote pers, met ons omgaat... daar moeten jullie nou eens een keer mee stoppen", sprak de 67-jarige coach. "John is een goede trainer in een moeilijke situatie. Hij is een goed mens. Hoe wij af en toe behandeld worden. Ik vind dat we daar echt wat van moeten vinden. Dan wordt er gezegd: trainers worden ervoor betaald, dan moet je het maar slikken. Ik vind dat wij dat niet moeten accepteren. Je moet dan voor jezelf opstaan en voor je collega’s. Dat is wat ik ervan vind. We zien wel wat voor een effect het heeft, zondag op Ajax. Ik vind het vreselijk", aldus Jans.

Later op de vrijdag kreeg Jans bijval van Bosz. "Wat John allemaal over zich heeft gehad… Ik heb niet zo veel probleem met een mening, maar die kun je respectvol overbrengen, of op de man spelen. De manier waarop dat door de media verwoord wordt, wordt ook door de supporters meegenomen. Daar ligt een taak voor jullie", hield de PSV-trainer het journaille voor tijdens zijn persconferentie.

Kieft gaat in zijn column in op de zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer. De oud-spits schrijft dat de naam van Jans daarbij 'bijna onvermijdelijk' valt, al lijkt de trainer van FC Utrecht niet op veel lijstjes die circuleren voor te komen. "Bij al zijn clubs in de subtop zoals FC Groningen, FC Twente en FC Utrecht heeft hij rust gebracht in woelige tijden", schrijft Kieft. Mocht de nestor van het Nederlandse trainersgilde onverhoopt tóch oren hebben naar een dienstverband in Amsterdam, dan kan hij daar volgens Kieft naar fluiten. "Na zijn tirade over de slechte behandeling van Heitinga in de media kan hij het niet maken om Heitinga op te volgen. Een gemakkelijk verwijt. Kritiek op trainers is van alle tijden. Het hoort erbij en daarvoor worden toptrainers meer dan voldoende gecompenseerd met salaris en ruime afkoopsommen bij ontslag."