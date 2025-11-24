Live voetbal

Kieft ziet beschamend moment van Sutalo tegen Excelsior: ‘Jezus, man…’

Kenneth Taylor, Oscar Gloukh en Josip Sutalo van Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
24 november 2025, 18:12

Het optreden van Josip Sutalo tegen Excelsior maakt de nodige tongen los bij KieftJansenEgmondGijp. De Kroatische verdediger maakte volgens de analisten geen beste beurt bij de historische nederlaag van Ajax tegen de Kralingers. Volgens René van der Gijp is het ‘pijnlijk’ om naar Sutalo te kijken, terwijl Wim Kieft de stopper vergelijkt met een portier van een nachtclub.

Ajax ging zaterdagavond met 1-2 ten onder tegen promovendus Excelsior, door twee doelpunten van Noah Naujoks. Met name bij de 0-1 zag Sutalo er niet best uit. Dat komt hem op kritiek te staan bij KieftJansenEgmondGijp. “Het is verschrikkelijk om naar Ajax te kijken. Die Sutalo kan er echt he-le-maal niets van”, begint Wim Kieft.

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp onderbreekt: “Weet je wat Sutalo wél kan? In z’n eigen zestien verdedigen, zoals hij onder Francesco Farioli deed. Dat kon hij wel”, begint de oud-voetballer. “Maar zodra hij die bal heeft, is het pijnlijk om naar te kijken”, vervolgt de goedlachse analist.

Vervolgens komt de 0-1 van Naujoks ter sprake. “Sutalo had ook gewoon een portier van een nachtclub kunnen zijn. Hoe hij die jongen (Naujoks, red.) door liet lopen… Hij deed de deur open en zei: loop jij maar die kant op. Jezus, man”, zegt Kieft vol ongeloof.

Kieft over Sutalo: ‘Grootste drama van Ajax’

Zondagavond was Kieft ook al niet mals over Sutalo, die hij flink aanpakte bij Studio Voetbal. “Het grootste drama is natuurlijk Sutalo", oordeelde de oud-spits over de Kroaat, voor wie Ajax in 2023 meer dan twintig miljoen euro betaalde. "Van hem verwacht je leiderschap, maar dat heeft hij totaal niet. Hij kan ook totaal niet opbouwen. Het is allemaal twijfel. Juist hij zou die twijfel veel minder moeten etaleren”, haalde hij uit.

 “Maar dit is gewoon allemaal ooit aangekocht door Ajax. We kunnen er nog wel vier of vijf noemen. Ze komen allemaal enorm veel kwaliteit tekort.” Toen de beelden van de 0-1 van Naujoks worden getoond, schoot tafelgenoot Ibrahim Afellay in de lach. "Dit is gewoon werkweigering”, stelde de analist.

➡️ Meer Ajax nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Johan Derksen

Derksen serveert Pasveer helemaal af: 'Die moet bij Heracles in het zesde elftal spelen'

  • Gisteren, 22:20
  • Gisteren, 22:20
Pastoor, Van Basten en Godts

Godts totaal niet hongerig bij Ajax, Van Basten fel: 'Loop jezelf uit de naad'

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
Jose Mourinho

Mourinho boekte in 2017 zijn lekkerste overwinning op Ajax: 'Ze praatten te veel'

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Excelsior

Ajax
1 - 2
Excelsior
Gespeeld op 22 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Josip Sutalo

Josip Sutalo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (28 feb. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
10
0
2024/2025
Ajax
29
2
2023/2024
Ajax
23
1
2023/2024
Dinamo Zagreb
3
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel