Het optreden van tegen Excelsior maakt de nodige tongen los bij KieftJansenEgmondGijp. De Kroatische verdediger maakte volgens de analisten geen beste beurt bij de historische nederlaag van Ajax tegen de Kralingers. Volgens René van der Gijp is het ‘pijnlijk’ om naar Sutalo te kijken, terwijl Wim Kieft de stopper vergelijkt met een portier van een nachtclub.

Ajax ging zaterdagavond met 1-2 ten onder tegen promovendus Excelsior, door twee doelpunten van Noah Naujoks. Met name bij de 0-1 zag Sutalo er niet best uit. Dat komt hem op kritiek te staan bij KieftJansenEgmondGijp. “Het is verschrikkelijk om naar Ajax te kijken. Die Sutalo kan er echt he-le-maal niets van”, begint Wim Kieft.

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp onderbreekt: “Weet je wat Sutalo wél kan? In z’n eigen zestien verdedigen, zoals hij onder Francesco Farioli deed. Dat kon hij wel”, begint de oud-voetballer. “Maar zodra hij die bal heeft, is het pijnlijk om naar te kijken”, vervolgt de goedlachse analist.

Vervolgens komt de 0-1 van Naujoks ter sprake. “Sutalo had ook gewoon een portier van een nachtclub kunnen zijn. Hoe hij die jongen (Naujoks, red.) door liet lopen… Hij deed de deur open en zei: loop jij maar die kant op. Jezus, man”, zegt Kieft vol ongeloof.

Kieft over Sutalo: ‘Grootste drama van Ajax’

Zondagavond was Kieft ook al niet mals over Sutalo, die hij flink aanpakte bij Studio Voetbal. “Het grootste drama is natuurlijk Sutalo", oordeelde de oud-spits over de Kroaat, voor wie Ajax in 2023 meer dan twintig miljoen euro betaalde. "Van hem verwacht je leiderschap, maar dat heeft hij totaal niet. Hij kan ook totaal niet opbouwen. Het is allemaal twijfel. Juist hij zou die twijfel veel minder moeten etaleren”, haalde hij uit.

“Maar dit is gewoon allemaal ooit aangekocht door Ajax. We kunnen er nog wel vier of vijf noemen. Ze komen allemaal enorm veel kwaliteit tekort.” Toen de beelden van de 0-1 van Naujoks worden getoond, schoot tafelgenoot Ibrahim Afellay in de lach. "Dit is gewoon werkweigering”, stelde de analist.