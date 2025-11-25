PSV gaat in de vijfde speelronde van de competitiefase van de Champions League op bezoek bij Liverpool. De Eindhovenaren wisten in de vorige wedstrijd in de absolute slotfase een punt mee te nemen uit Griekenland en hopen bij het kwakkelende Liverpool een resultaat te kunnen boeken. Ziggo Sport zendt Liverpool - PSV op woensdag 26 november live uit, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Liverpool - PSV?

Het duel op Anfield begint om 21.00 uur. De UEFA heeft de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández aangesteld om het duel tussen Liverpool en PSV in goede banen te leiden.

Hoe staat Liverpool ervoor in de Champions League?

De ploeg van Arne Slot begon het seizoen in de Champions League goed met een 3-2 zege in eigen huis tegen Atlético Madrid. Vervolgens werden de Engelsen verrast in Turkije, waar Galatasaray met 1-0 te sterk bleek. Daarna richtte Liverpool zich in het miljardenbal weer op, met een ruime zege bij Eintracht Frankfurt (1-5) en een knappe overwinning op Anfield tegen Real Madrid (1-0). Daardoor staat de regerend kampioen van Engeland na vier speelrondes met negen punten op plek acht in de competitiefase.

PSV heeft na een nederlaag in eigen huis tegen Union Sint-Gillis (1-3), een gelijkspel bij Bayer Leverkusen (1-1), een ruime thuiszege op Napoli (6-2) en weer een gelijkspel bij Olympiakos vijf punten in het miljardenbal. Daarmee staat de ploeg van Peter Bosz op de achttiende plaats.

Op welke zender wordt Liverpool - PSV uitgezonden?

Het duel tussen Liverpool en PSV is rechtstreeks te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de provider te vinden op kanaal 14.

Zo kijk je tóch gratis naar Liverpool - PSV als je geen Ziggo-klant bent

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en PSV gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.