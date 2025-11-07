Live voetbal 15

Swart baalt van ontslag Heitinga: 'Hij kan er niets aan doen dat de selectie beneden peil is'

Sjaak Swart met als inzet John Heitinga
7 november 2025, 20:01   Bijgewerkt: 20:06

Sjaak Swart baalt van het ontslag van John Heitinga als hoofdtrainer van Ajax. Het vertrek van de oud-verdediger lost het daadwerkelijke probleem niet op, zo zegt Mister Ajax in gesprek met De Telegraaf: "Ook onder de volgende trainer gaat het de komende weken niet beter, want dat kan niet met deze spelers."

Heitinga kreeg gisteren (donderdag) zijn congé, daags nadat ook het vierde Champions League-duel van het seizoen, thuis tegen Galatasaray, een nederlaag had opgeleverd (0-3). De 87-jarige Swart stelt echter dat Heitinga meer steun van de clubleiding had verdiend: "Er zit een aantal dingen gewoon niet goed. Daarom vind ik het te makkelijk om Sjonnie te slachtofferen. Dit ontslag is pijnlijk, want er gaat weer een clubjongen beschadigd weg. Hij kan er niets aan doen dat de selectie op dit moment beneden peil is. Ik wil de spelers niet afkammen, maar dit Ajax is niet goed genoeg. Als de resultaten tegenvallen, dan is het altijd de trainer die eruit vliegt. Maar in dit geval hadden ze hem tot de winterstop moeten houden en daarna de boel moeten repareren met nieuwe spelers."

'Heitinga niet het probleem, maar de groep waarmee hij moet werken'

Volgens Swart gaat de opvolger van Heitinga met de selectie zoals die er nu staat geen betere resultaten behalen. "Dat kan niet met deze spelers. Sjonnie is niet het probleem, maar de groep waarmee hij moet werken", meent de tachtiger. Swart hoopt dat Heitinga ondanks zijn ontslag behouden kan blijven voor Ajax. "Ik zou het een heel goed idee vinden als hij de assistent wordt van de volgende trainer, want wie je ook spreekt: Sjonnie is een fantastische gozer en die rol is hem op het lijf geschreven. Ik heb Sjonnie nog niet gebeld, maar ik ga dat zeker doen. Dit verdient hij niet."

'Heitinga had bij Ajax eerst de rol moeten krijgen die hij bij Slot had'

Swart had het sowieso beter gevonden als Heitinga afgelopen zomer niet als hoofdtrainer, maar als assistent was teruggekeerd in de Johan Cruijff ArenA. "Hij had bij Ajax eerst de rol moeten krijgen die hij bij Arne Slot had, want ik denk dat hij een geweldige assistent is. Ik had graag gezien dat Cristian Chivu was gekomen, maar ja, die zit nu bij Inter. Misschien was Sjonnie nog te lief. Zo ken ik hem ook uit de tijd dat ik zijn zaakwaarnemer was", aldus het clubicoon.

3 reacties
Vrij Dag
148 Reacties
537 Dagen lid
229 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Frank de Boer schreef ik weken geleden al. Als Heitinga zich hierin kan vinden dan assistent. Over 1,5 jaar is hij dan zover.

CG
2.615 Reacties
837 Dagen lid
13.355 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We weten allen dat de schuld alleen bij het beleid ligt, zij die geen verstand van voetbal hebben !!

TripleXXX
64 Reacties
38 Dagen lid
67 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Knap dat deze selectie, die onder de peil is, na PSV alsnog de top in de eredivie is. Lets go boys!

