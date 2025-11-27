De wissel van tegen Celtic zorgde voor veel onvrede in De Kuip, maar was volgens de middenvelder afgesproken werk. Vanwege hamstringklachten werd hij door Robin van Persie voortijdig naar de kant gehaald, verzekert Valente in gesprek met Ziggo Sport. Analist Youri Mulder is niet overtuigd door zijn uitleg.

Valente speelde als een van de weinige Feyenoorders een goede wedstrijd tegen Celtic. Des te groter was daardoor de onvrede toen hij een kwartier voor tijd, bij een 1-2 achterstand, werd gewisseld. Celtic won uiteindelijk met 1-3. "Ik had in de rust iets met mijn hamstring en dat zette steeds door, dus we hadden het er al over gehad dat ik gewisseld zou worden. Ik heb dat met de trainer besproken."

De middenvelder baalt zichtbaar van de nederlaag. "Ik vind het op dit moment heel lastig wat ik voel. Natuurlijk beseffen we in wat voor situatie we zitten. Het is gewoon niet Feyenoord-waardig op dit moment en daar zijn we ons van bewust. We moeten hier wel mee aan de slag," erkent de zomeraankoop. "We komen goed op voorsprong, maar we hebben bepaalde afspraken en die lieten we lopen bij de goals."

Hij zag hoe Feyenoord steeds verder wegzakte. "Dat stapelt zich steeds op en maakt het wel een pijnlijke nederlaag. Ik denk dat Celtic met hun middenvelders goed laag kwam te staan, waardoor het voor ons moeilijk te belopen was. Zij konden telkens hun driehoekjes spelen en dat is iets wat wij ook graag zouden willen. Wij spelen de bal te veel naar achter in plaats van de combinatie te zoeken."

Bij de tweede tegengoal ging het volgens Valente al in de opbouw mis. Hij wil niet alleen wijzen naar doelman Timon Wellenreuther, die onder druk de bal inleverde. "Het lijkt alsof het Timons fout is, maar dat begint al eerder. Wij wachten heel lang en dan gaat de bal steeds verder naar achter", stelt hij. "We brengen elkaar in moeilijkheden en dan ziet het er niet fijn uit. Tuurlijk ontbreekt er nu vertrouwen en dat merk je ook in de dingen die we doen. We hebben nu niet het lef zoals in het begin van dit seizoen, maar dat is ook wel logisch. We hebben de support heel hard nodig, want dat gaat ons echt op de goede rit brengen."

Analist Youri Mulder reageert op de bewering dat de wissel afgesproken was. Daar heeft hij zijn twijfels bij. "Misschien was het ook even... Dat hij de trainer even helpt. De trainer denkt: ik moet hem fit houden voor het weekend. Valente was best wel verwonderd dat hij gewisseld werd, toch? Misschien helpen ze elkaar door te zeggen dat het afgesproken was, terwijl dat niet zo was."