Ajax vervolgt de Eredivisie zondagavond om 20.00 uur in eigen huis tegen FC Groningen. Interim-trainer Fred Grim verloor zijn vorige drie wedstrijden en snakt dus naar een resultaat. Met welke elf Grim gaat aantreden tegen de Trots van het Noorden? De vermoedelijke opstelling van Ajax vindt je in dit artikel.

De start van Grim bij Ajax is allerminst goed te noemen. Zijn vuurdoop verliep teleurstellend: voor de interlandperiode verloor Ajax met 2-1 van FC Utrecht. Na de interlandperiode ging het nog niet veel beter voor hem, want vorig weekend gingen de Amsterdammers in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Excelsior. Voor de Kralingers was het de eerste overwinning ooit in Amsterdam. Midweeks leed Ajax in de Champions League een 0-2 nederlaag tegen Benfica, waardoor het nog altijd troosteloos onderaan staat in de competitiefase.

In de Eredivisie snakt Ajax dus ook weer naar een zege, want door de slechte resultaten van de laatste tijd zijn de Amsterdammers inmiddels weggezakt naar een zeer teleurstellende zesde plaats. Tegen Benfica gooide Grim de opstelling flink overhoop en dat legde de ploeg, ondanks de nederlaag, geen windeieren. Ajax kwam alleraardigst voor de dag in de eigen Johan Cruijff ArenA, maar verzuimde om de kansen af te maken.

Jaros opnieuw eerste doelman

Vítězslav Jaros keerde tegen Benfica terug onder de lat en zal zondagavond hoogstwaarschijnlijk ook weer onder de lat staan. Achterin heeft Grim de nodige keuzes door te hakken, aangezien zowel Lucas Rosa als Anton Gaaei fit zijn. Toch lijkt Youri Regeer andermaal de voorkeur te krijgen op rechtsback. Owen Wijndal zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf links starten, terwijl het centrum wordt gevormd door Josip Sutalo en Youri Baas.

Op het middenveld lijkt het erop dat Ko Itakura opnieuw de kans krijgt als controleur. Afgelopen dinsdag tegen Benfica speelde de Japanner ook als 6, waar hij overigens te spreken over was aangezien hij niet op die positie trainde. Mogelijk is er nu wel getraind met Itakura als controleur. Het middenveld wordt waarschijnlijk gecompleteerd door Kenneth Taylor en Davy Klaassen.

Rayane Bounida kreeg tegen Benfica verrassend genoeg de kans als rechtsbuiten. Het lijkt erop dat het toptalent die kans met beide handen aangegrepen heeft. Tegen de Portugese grootmacht was de negentienjarige rechtspoot de grote smaakmaker aan de zijde van Ajax. Daarmee is hij waarschijnlijk verzekerd van een basisplaats tegen FC Groningen. Aan de linkerflank is de kans groot dat Mika Godts opnieuw speelt, terwijl Wout Weghorst nog altijd de voorkeur krijgt boven Kasper Dolberg.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Sutalo, Baas, Wijndal; Itakura, Taylor, Klaassen; Bounida, Weghorst, Godts