PSV neemt het dinsdagavond om 21.00 uur in de Champions League op tegen Olymiakos Piraeus. Trainer Peter Bosz heeft voor de ontmoeting in het miljardenbal de beschikking over een zo goed als fitte selectie. Naar alle waarschijnlijkheid houdt de oefenmeester wel vast aan dezelfde elf namen die ook vrijdagavond tegen Fortuna Sittard op het veld stonden (5-2).

In Griekenland zal Matej Kovar het Eindhovense doel weer verdedigen. De defensie bestaat naar alle waarschijnlijkheid uit Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski en Anass Salah-Eddine. Laatstgenoemde moest zich afgelopen vrijdag halverwege laten vervangen omdat hij zich niet goed voelde en moest overgeven. Na afloop liet Bosz al weten dat hij zich geen zorgen maakte voor het duel van vanavond.

Het lijkt aannemelijk dat Mauro Júnior net als de afgelopen wedstrijden een plekje als controleur op het middenveld krijgt naast spelbepaler Joey Veerman. Op de tienpositie kiest Bosz zeer waarschijnlijk voor Ismael Saibari, die momenteel in de vorm van zijn leven verkeerd. De Marokkaanse middenvelder was in zijn laatste acht wedstrijden goed voor tien doelpunten en één assist.

In de voorhoede heeft Bosz keuzes te over, nu Ricardo Pepi ook weer fit genoeg is om in de basis te starten. De Amerikaanse spits was afgelopen vrijdag als invaller trefzeker tegen Fortuna, maar zal nu ook weer genoegen moeten nemen met een plekje op de bank. De kans is namelijk groot dat Bosz andermaal kiest voor Guus Til als gelegenheidsspits. De flanken zullen bezet worden door Dennis Man en Ivan Perisic.

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic