Youri Mulder vindt het zeer opvallend hoe teruggetrokken Ajax in de eerste helft heeft gevoetbald tegen het Turkse Galatasaray. Bij balbezit van de bezoekers uit Turkije trok de ploeg van John Heitinga zich volledig terug op de eigen speelhelft.

In de rust van de wedstrijd tussen Ajax en de koploper van Turkije ging Mulder in op het defensieve spel van de Amsterdammers: “Het klopt dat ze verdedigend goed staan, maar het was ook wel schrijnend hoe ver terug Ajax gaat. Het kan misschien niet anders, maar dit is wel iets wat niet echt bij Ajax past.”

“Wat je af en toe wel zag, is wat ze wilden: die open rechterkant. Dat kwam incidenteel best aardig. Er waren een paar spaarzame momenten waarop Ajax eruit kwam. Maar ze stonden wel heel erg terug, vooral in het eerste half uur. Daarna werd het wel iets beter,” oordeelt Mulder.

Opvallend is vooral hoe anders de tactiek van Ajax is in vergelijking met eerdere wedstrijden in de Champions League van dit seizoen. Zo speelde de ploeg tegen Olympique Marseille zeer aanvallend, met ontzettend veel risico, waardoor Ajax hard onderuitging in Zuid-Frankrijk (4-0). Nu, mede vanwege de teleurstellende resultaten, heeft Heitinga besloten om meer defensieve zekerheid in te bouwen.