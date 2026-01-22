Feyenoord – Sturm Graz op tv: EL-wedstrijd gratis te zien via Ziggo Sport Free

Feyenoord neemt het in de zevende speelronde van de competitiefase van de Europa League op tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. De Rotterdammers kennen een dramatische campagne en pakten slechts drie punten. Bovendien staat trainer Robin van Persie zwaar onder druk, waardoor een nederlaag enorme gevolgen kan hebben voor zijn toekomst. Ziggo Sport zendt Feyenoord – Sturm Graz donderdag rechtstreeks uit, maar hoe laat en op welk kanaal? En hoe kijk je gratis naar het duel als je geen Ziggo-abonnement hebt? Je leest het hier.

Hoe laat begint Feyenoord – Sturm Graz?

Het duel tussen Feyenoord en Sturm Graz op donderdag 22 december begint om 18.45 uur. De UEFA heeft de Turkse scheidsrechter Umut Meler aangewezen om de wedstrijd in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Feyenoord – Sturm Graz uitgezonden?

Ziggo Sport zendt Feyenoord – Sturm Graz rechtstreeks uit op het hoofdkanaal, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing zie je vanaf 18.00 uur op datzelfde kanaal in het programma UEFA Matchday.

Hoe kijk je Feyenoord – Sturm Graz zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en Sturm Graz gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Hoe staan Feyenoord en Sturm Graz ervoor in de Europa League?

Zoals bekend verloopt de Europese campagne van Feyenoord desastreus. De Rotterdammers, die dertigste staan, verzamelden in de eerste zes speelrondes slechts drie punten, en verloren onder meer van FCSB (4-3), Celtic (1-3) en FC Braga (1-0). De enige drie punten werden behaald tegen Panathinaikos (3-1). Tóch mag de ploeg van Robin van Persie nog hopen op een klein wonder.

Mócht Feyenoord de komende twee duels winnen (van Sturm Graz en Real Betis) komt het op negen punten. In de vorige editie van de Europa League waren er tien punten nodig om door te gaan naar de tussenronde. Dat puntenaantal is al niet meer mogelijk voor de Rotterdammers, waardoor het moet hopen dat een eindtotaal van negen punten dit jaar voldoende is. De kans dat dit scenario gaat plaatsvinden, is volgens de supercomputer van Opta slechts 4,22 procent.

Sturm Graz staat op vier punten. Voor de Oostenrijkers is het duel met Feyenoord dus cruciaal om uitzicht te houden op de tussenronde. De nummer drie van de Oostenrijkse Bundesliga sprokkelde deze campagne één puntje tegen Nottingham Forest (0-0) en won van Rangers FC (2-1).