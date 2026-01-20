Live voetbal 17

LIVE Champions League | Ajax en Villarreal houden alleen het kruit droog

Mikautadze Dolberg Villarreal Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
20 januari 2026, 21:00   Bijgewerkt: 21:49

Ajax neemt het vanavond in de voorlaatste speelronde van de competitiefase van de Champions League op tegen de huidige nummer drie van LaLiga: Villarreal. De Spanjaarden zijn met één schamel puntje uit de eerste zes duels al uitgeschakeld in het miljardenbal, terwijl de Amsterdammers - met twee punten meer - een wonder nodig hebben om nog door te dringen tot de tussenronde. In het Estadio de la Cerámica staat vanavond in ieder geval een riante winstpremie van 2,1 miljoen euro op het spel. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Villarreal - Ajax.

LIVE Champions League: Villarreal - Ajax

Sorteer op:

Nu

22:06

48' - Spel stilgelegd

Ai, een medisch noodgeval bij de zijlijn. De wedstrijd ligt stil. 

c7136ce656d08f6fdef1047604be7647ae80a76c

3m geleden

22:04

46' - We zijn weer onderweg (0-0)

De tweede helft is inmiddels begonnen.

3m geleden

22:03

🔄 Wissel Villarreal

Een wissel bij Villarreal: Buchanan komt voor Moleiro. Buchanan werd in het verleden nog gelinkt aan een transfer naar Ajax, maar die kwam er dus overduidelijk niet van want hij heeft een geel shirt aan.

Ajax transfernieuws: 'Ajax informeert bij Inter naar Canadees Tajon Buchanan (25)'

Ajax transfernieuws: 'Ajax informeert bij Inter naar Canadees Tajon Buchanan (25)'

Ajax heeft interesse in Tajon Buchanan van Internazionale als vervanger voor de naar AS Roma vertrekkende Devyne Rensch. De 25-jarige Canadees kan zowel op het middenveld als in de verdediging spelen.

Lees verder

19m geleden

21:48

RUST

De minuut blessuretijd zit er ook op. We gaan aan de thee, met dezelfde stand als waar we drie kwartier geleden mee begonnen: 0-0. Het heeft de hele eerste helft flink geregend, maar beide elftallen houden hun kruit dus wél droog.

20m geleden

21:46

45'- Godts naast (0-0)

Ajax komt er vlak voor rust nog eens uit. Godts kan afleggen op Dolberg, maar besluit zelf te schieten en mikt naast. Zo zijn er af en toe wel speldenprikjes te noteren, maar zijn de echt grote kansen van de eerste helft toch voor Villarreal geweest.

23m geleden

21:43

42' - Godts wil een penalty (0-0)

Godts denkt aan een penalty na een duikeling in de zestien na (licht) contact met zijn tegenstander, maar de arbitrage wuift het gedecideerd weg.

25m geleden

21:42

40' - Dolberg (0-0)

Dolberg draait best goed bij z'n man weg, maar komt dan met een schot dat helemaal nergens op lijkt. Of was dit een lage voorzet naar de tweede paal, waar verder niemand stond? Het is in ieder geval een doeltrap voor Villarreal.

27m geleden

21:40

39' - Schot Mokio (0-0)

Mokio probeert het van buiten de zestien, Tenas kan makkelijk vangen.

28m geleden

21:39

38' - Perez naast (0-0)

Weer een kans voor de thuisploeg, maar Perez krult 'm naast het doel.

30m geleden

21:36

35' - Pépé naast (0-0)

Gelijk na die kans van Wijndal een schot van Pépé, dat via diezelfde Wijndal naast gaat. Corner, dus.

31m geleden

21:35

34' - Eerste kans Ajax (0-0)

Eindelijk een goede aanval van Ajax! Gaaei verstuurt een lage voorzet, waar Klaassen net niet bij kan. Bij de tweede paal kan Wijndal dan alsnog schieten, maar Tenas krijgt er een hand achter.

33m geleden

21:33

32' - Godts loopt zich vast (0-0)

Prima pass van achteruit op Godts, maar die heeft alleen Gloukh mee tegen een stuk of vijf tegenstanders. De Belg loopt zich dan ook vast.

35m geleden

21:32

31' - Regeer terug (0-0)

Regeer moest even mee naar de zijlijn, maar is inmiddels weer terug in het veld. Hij lijkt vooralsnog verder te kunnen.

36m geleden

21:31

29' - Godts niet langs Mouriño (0-0)

Godts probeert buitenom te gaan bij zijn directe tegenstander Mouriño, maar die laat hem er niet langs. Ondertussen wordt Regeer verzorgd, het lijkt erop dat de middenvelder zich net verstapte.

37m geleden

21:29

28' - Villarreal blijft sterker (0-0)

Ajax komt niet echt lekker aan voetballen toe in het eerste halfuur. Villarreal maakt het meest aanspraak op een eerste goal, maar die ligt er mede dankzij Jaros nog niet in.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raúl Moro en Abdellah Ouazane bij Ajax

Spaanse media: 'Moro en Ajax buigen zich over toekomst, bliksemvertrek mogelijk'

  • Gisteren, 20:01
  • Gisteren, 20:01
Ajax-speler Youri Baas

Youri Baas reist mee met Ajax naar Spanje

  • Gisteren, 15:12
  • Gisteren, 15:12
Robin van Persie en John Heitinga

Derksen verklaart verschil in krediet Heitinga en Van Persie: ‘Heitinga geen publieksidool’

  • Gisteren, 14:47
  • Gisteren, 14:47
7 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.027 Reacties
911 Dagen lid
13.604 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Was vreselijke 1e helft!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.027 Reacties
911 Dagen lid
13.604 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Was vreselijke 1e helft!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Villarreal - Ajax

Villarreal
21:00
Ajax
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
6
16
18
2
Bayern München
6
11
15
3
Paris SG
6
11
13
4
Man City
6
6
13
5
Atalanta
6
2
13
6
Inter
6
8
12
7
Real Madrid
6
6
12
8
Atlético
6
3
12
9
Liverpool
6
3
12
10
Dortmund
6
6
11
11
Spurs
6
6
11
12
Newcastle
6
7
10
13
Chelsea
6
5
10
14
Sporting
6
4
10
15
Barcelona
6
3
10
16
Marseille
6
3
9
17
Juventus
6
2
9
18
Galatasaray
6
0
9
19
Monaco
6
-1
9
20
Leverkusen
6
-2
9
21
PSV
6
4
8
22
Qarabağ
6
-3
7
23
Club Brugge
7
-5
7
24
Napoli
6
-5
7
25
København
6
-6
7
26
Benfica
6
-2
6
27
Pafos
6
-5
6
28
R. Union SG
6
-8
6
29
Athletic
6
-5
5
30
Olympiakos
6
-7
5
31
Frankfurt
6
-8
4
32
Bodø/Glimt
6
-4
3
33
Slavia
6
-9
3
34
Ajax
6
-13
3
35
Villarreal
6
-9
1
36
Kairat
7
-14
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel