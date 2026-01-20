LIVE Champions League | Ajax en Villarreal houden alleen het kruit droog

Ajax neemt het vanavond in de voorlaatste speelronde van de competitiefase van de Champions League op tegen de huidige nummer drie van LaLiga: Villarreal. De Spanjaarden zijn met één schamel puntje uit de eerste zes duels al uitgeschakeld in het miljardenbal, terwijl de Amsterdammers - met twee punten meer - een wonder nodig hebben om nog door te dringen tot de tussenronde. In het Estadio de la Cerámica staat vanavond in ieder geval een riante winstpremie van 2,1 miljoen euro op het spel. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Villarreal - Ajax.

LIVE Champions League: Villarreal - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste 48' - Spel stilgelegd Ai, een medisch noodgeval bij de zijlijn. De wedstrijd ligt stil. 46' - We zijn weer onderweg (0-0) De tweede helft is inmiddels begonnen. 🔄 Wissel Villarreal Een wissel bij Villarreal: Buchanan komt voor Moleiro. Buchanan werd in het verleden nog gelinkt aan een transfer naar Ajax, maar die kwam er dus overduidelijk niet van want hij heeft een geel shirt aan. Ajax transfernieuws: 'Ajax informeert bij Inter naar Canadees Tajon Buchanan (25)' Ajax heeft interesse in Tajon Buchanan van Internazionale als vervanger voor de naar AS Roma vertrekkende Devyne Rensch. De 25-jarige Canadees kan zowel op het middenveld als in de verdediging spelen. Lees verder RUST De minuut blessuretijd zit er ook op. We gaan aan de thee, met dezelfde stand als waar we drie kwartier geleden mee begonnen: 0-0. Het heeft de hele eerste helft flink geregend, maar beide elftallen houden hun kruit dus wél droog. 45'- Godts naast (0-0) Ajax komt er vlak voor rust nog eens uit. Godts kan afleggen op Dolberg, maar besluit zelf te schieten en mikt naast. Zo zijn er af en toe wel speldenprikjes te noteren, maar zijn de echt grote kansen van de eerste helft toch voor Villarreal geweest. 42' - Godts wil een penalty (0-0) Godts denkt aan een penalty na een duikeling in de zestien na (licht) contact met zijn tegenstander, maar de arbitrage wuift het gedecideerd weg. 40' - Dolberg (0-0) Dolberg draait best goed bij z'n man weg, maar komt dan met een schot dat helemaal nergens op lijkt. Of was dit een lage voorzet naar de tweede paal, waar verder niemand stond? Het is in ieder geval een doeltrap voor Villarreal. 39' - Schot Mokio (0-0) Mokio probeert het van buiten de zestien, Tenas kan makkelijk vangen. 38' - Perez naast (0-0) Weer een kans voor de thuisploeg, maar Perez krult 'm naast het doel. 35' - Pépé naast (0-0) Gelijk na die kans van Wijndal een schot van Pépé, dat via diezelfde Wijndal naast gaat. Corner, dus. 34' - Eerste kans Ajax (0-0) Eindelijk een goede aanval van Ajax! Gaaei verstuurt een lage voorzet, waar Klaassen net niet bij kan. Bij de tweede paal kan Wijndal dan alsnog schieten, maar Tenas krijgt er een hand achter. 32' - Godts loopt zich vast (0-0) Prima pass van achteruit op Godts, maar die heeft alleen Gloukh mee tegen een stuk of vijf tegenstanders. De Belg loopt zich dan ook vast. 31' - Regeer terug (0-0) Regeer moest even mee naar de zijlijn, maar is inmiddels weer terug in het veld. Hij lijkt vooralsnog verder te kunnen. 29' - Godts niet langs Mouriño (0-0) Godts probeert buitenom te gaan bij zijn directe tegenstander Mouriño, maar die laat hem er niet langs. Ondertussen wordt Regeer verzorgd, het lijkt erop dat de middenvelder zich net verstapte. 28' - Villarreal blijft sterker (0-0) Ajax komt niet echt lekker aan voetballen toe in het eerste halfuur. Villarreal maakt het meest aanspraak op een eerste goal, maar die ligt er mede dankzij Jaros nog niet in. Laad meer