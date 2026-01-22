LIVE Europa League | Feyenoord strijdt met Sturm Graz om laatste kans op tussenronde

Te midden van een ware crisis moet Feyenoord vanavond winnen van Sturm Graz om zicht te houden op een plek in de tussenronde van de Europa League. Bij elk ander resultaat zit het Europese seizoen er zo goed als zeker op voor de ploeg van de geplaagde trainer Robin van Persie. Boekt Feyenoord tegen de huidige nummer drie van de Oostenrijkse Bundesliga de eerste overwinning sinds 6 december vorig jaar? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Sturm Graz.

LIVE Europa League: Feyenoord - Sturm Graz Sorteer op: Laatste Oudste Een voorspelling? Wat gaat het vanavond worden? Vermoedelijke opstelling Feyenoord Met welke elf treedt Robin van Persie vanavond aan tegen Sturm Graz? De kans is groot dat er weinig verrassingen in de basisopstelling te vinden zijn. Ayase Ueda lijkt terug te keren: hij was afgelopen weekend niet helemaal fit. Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Ueda keert terug tegen Sturm Graz Feyenoord-trainer Robin van Persie kiest zijn opstelling tegen Sturm Graz zonder Quinten Timber. Ayase Ueda is weer fit en start waarschijnlijk. Lees meer over de vermoedelijke opstelling en de keuzes van Van Persie voor de Europa League-wedstrijd. Lees verder Beide clubs in crisis Het gaat in Nederland vaak over de crisis waar Feyenoord in is beland, maar datzelfde kan gezegd worden over Sturm Graz. Van de laatste dertien wedstrijden in alle competities werden er slechts twee gewonnen, al werd Admira Wacker ook nog in de beker uitgeschakeld na penalties. Beide clubs snakken dus naar een overwinning. Hoe doet Sturm Graz het? Sturm Graz zit in een vergelijkbare positie als Feyenoord in de Europa League. Na zes wedstrijden spelen hebben de Oostenrijkers vier punten, een punt meer dan de Rotterdamse opponent. Bij twee overwinningen in de laatste twee duels maakt Sturm Graz een aardige kans om nog door te gaan, maar riant is het zeker niet. Goedemiddag! Goedemiddag en welkom bij ons liveblog.

Feyenoord heeft een minieme kans om de play-offs van de Europa League nog te halen, maar dan moet er vanavond gewonnen worden. Sturm Graz is in De Kuip de tegenstander.