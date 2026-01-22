Live voetbal 1

LIVE Europa League | Feyenoord strijdt met Sturm Graz om laatste kans op tussenronde

Anis Hadj Moussa van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
22 januari 2026, 16:45

Te midden van een ware crisis moet Feyenoord vanavond winnen van Sturm Graz om zicht te houden op een plek in de tussenronde van de Europa League. Bij elk ander resultaat zit het Europese seizoen er zo goed als zeker op voor de ploeg van de geplaagde trainer Robin van Persie. Boekt Feyenoord tegen de huidige nummer drie van de Oostenrijkse Bundesliga de eerste overwinning sinds 6 december vorig jaar? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Sturm Graz.

LIVE Europa League: Feyenoord - Sturm Graz

3m geleden

17:20

Een voorspelling?

Wat gaat het vanavond worden?

4m geleden

17:19

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Met welke elf treedt Robin van Persie vanavond aan tegen Sturm Graz? De kans is groot dat er weinig verrassingen in de basisopstelling te vinden zijn. Ayase Ueda lijkt terug te keren: hij was afgelopen weekend niet helemaal fit.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Ueda keert terug tegen Sturm Graz

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Ueda keert terug tegen Sturm Graz

Feyenoord-trainer Robin van Persie kiest zijn opstelling tegen Sturm Graz zonder Quinten Timber. Ayase Ueda is weer fit en start waarschijnlijk. Lees meer over de vermoedelijke opstelling en de keuzes van Van Persie voor de Europa League-wedstrijd.

Lees verder

7m geleden

17:16

Beide clubs in crisis

Het gaat in Nederland vaak over de crisis waar Feyenoord in is beland, maar datzelfde kan gezegd worden over Sturm Graz. Van de laatste dertien wedstrijden in alle competities werden er slechts twee gewonnen, al werd Admira Wacker ook nog in de beker uitgeschakeld na penalties. Beide clubs snakken dus naar een overwinning. 

9m geleden

17:14

Hoe doet Sturm Graz het?

Sturm Graz zit in een vergelijkbare positie als Feyenoord in de Europa League. Na zes wedstrijden spelen hebben de Oostenrijkers vier punten, een punt meer dan de Rotterdamse opponent. Bij twee overwinningen in de laatste twee duels maakt Sturm Graz een aardige kans om nog door te gaan, maar riant is het zeker niet.

11m geleden

17:12

Goedemiddag!

Goedemiddag en welkom bij ons liveblog. 
Feyenoord heeft een minieme kans om de play-offs van de Europa League nog te halen, maar dan moet er vanavond gewonnen worden. Sturm Graz is in De Kuip de tegenstander.

Feyenoord - Sturm

Feyenoord
18:45
Sturm Graz
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
6
10
15
2
Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
6
6
15
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Betis
6
7
14
5
Freiburg
6
6
14
6
Ferencváros
6
5
14
7
Braga
6
5
13
8
Porto
6
4
13
9
Stuttgart
6
7
12
10
Roma
6
5
12
11
Nottm Forest
6
5
11
12
Fenerbahçe
6
4
11
13
Bologna
6
4
11
14
Plzeň
6
4
10
15
Panathinaikos
6
2
10
16
Genk
6
1
10
17
Crvena zvezda
6
0
10
18
PAOK
6
3
9
19
Celta
6
3
9
20
Lille
6
3
9
21
Young Boys
6
-4
9
22
Brann
6
-1
8
23
Ludogorets
6
-3
7
24
Celtic
6
-4
7
25
Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
Basel
6
-1
6
27
FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead
6
-6
6
29
Sturm
6
-4
4
30
Feyenoord
6
-6
3
31
Salzburg
6
-6
3
32
Utrecht
6
-6
1
33
Rangers
6
-8
1
34
Malmö
6
-9
1
35
Maccabi TA
6
-16
1
36
Nice
6
-9
0

Complete Stand

