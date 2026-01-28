De zaakwaarnemer van gaat in gesprek met De Telegraaf in op de publiekelijk uitgesproken onvrede van Go Ahead Eagles over de gang van zaken bij de recordtransfer van Smit naar Stoke City. Algemeen directeur Jan Willem van Dop stelde dat de spits op last van zijn belangenbehartiger ontbrak in het Europa League-duel met OGC Nice, maar dat is volgens Nikkie Bruinenberg zélf niet het geval.

Smit rondde afgelopen zondag zijn transfer van Go Ahead naar Stoke af. De Championship-club betaalt 5,5 miljoen euro voor de spits, het hoogste bedrag dat Go Ahead in de clubgeschiedenis voor een speler heeft ontvangen. Van Dop ging na de afronding van de deal in de podcast De Bestuurskamer los over het feit dat Smit drie dagen voor zijn transfer tóch niet meedeed in Nice, wat wél de afspraak zou zijn geweest. Tot een telefoontje van Bruinenberg roet in het eten gooide, aldus de algemeen directeur: "Hij zei dat het misschien toch maar beter was als Smit niet mee zou gaan. Maar we hadden de afspraak al staan dat hij wel mee zou gaan. Dan zie je krachten loskomen vanuit een agent, waar ik uiteindelijk helemaal niet blij mee was. De manier waarop de agent daar mee omging, vond ik respectloos. Dan gooi je de botte bijl er niet in en laat je de transfer doorgaan, maar ik was er uiteindelijk wel helemaal klaar mee", aldus Van Dop.

'Onderhandelingen vlot verlopen door goede en snelle communicatie'

Artikel gaat verder onder video

Bruinenberg, die Smit namens Muy Manero begeleidt, legt op zijn beurt uit dat Smit al voor komende zomer op de radar stond bij Stoke City, maar dat de interesse 'naar voren is gehaald' vanwege onder meer blessures in de selectie. "Het is vorige week zondag in een stroomversnelling geraakt doordat de spits van Stoke geblesseerd was geraakt. Op maandagochtend lag er al een bod bij Go Ahead Eagles. De onderhandelingen zijn vervolgens heel vlot verlopen doordat Go Ahead én Stoke heel goed en snel in de communicatie waren. Al voordat de spelers op woensdag naar Nice zouden reizen, was er een mondeling akkoord. Toen heb ik gevraagd om goedkeuring om naar Engeland te reizen voor de medische keuring", vertelt Bruinenberg.

'Daarom samen besloten dat het geen goed idee was om te voetballen in Nice'

Stoke maakte extra haast met de komst van Smit omdat hij tijdig moest worden ingeschreven voor de competitie, waarin hij na het uitzitten van een wedstrijd schorsing komende zaterdag in het thuisduel met Southampton zou kunnen debuteren. Nadat beide clubs een mondeling akkoord hadden bereikt over de transfer, gaf Go Ahead geen toestemming aan Smit om naar Engeland af te reizen om de medische keuring te kunnen ondergaan. De Deventenaren wilden eerst dat alle papieren in orde en ondertekend waren, wat volgens Bruinenberg 'ongebruikelijk' is. "Vervolgens hebben we afgesproken, dat wanneer ook alles op papier in grote lijnen akkoord was, Milan vanuit Nice naar Manchester kon gaan vliegen. Op woensdag was alles in grote lijnen op papier akkoord tussen de advocaten. En toen wilde Go Ahead Milan toch pas vrijdag na de wedstrijd laten gaan. Dat was niet afgesproken. En daarop hebben Milan en ik samen besloten dat het geen goed idee was om nog te gaan voetballen in Nice."

'Milan is een volwassen jongen, het risico was te groot'

Die mededeling leidde tot teleurstelling bij Go Ahead, dat zonder Smit uiteindelijk met 3-1 verloor in Frankrijk. Toch bezweert Bruinenberg dat de spits enkel het risico niet wilde nemen dat hij tegen Nice geblesseerd zou raken, waardoor de transfer tóch nog zou kunnen klappen. "Dat was ook in het belang van Go Ahead, want het ging wel om een recorddeal en een ’life changing deal’ voor Milan en die wilden we niet op het spel zetten. Uiteindelijk hebben we donderdag goedkeuring gekregen om toch te gaan." Dat Smit niet wilde spelen tegen Nice omdat zijn zaakwaarnemer dat zei, is volgens Bruinenberg dan ook pertinent niet waar. Daarom vindt hij de kritiek op zijn handelswijze vanuit Go Ahead dan ook niet terecht. "Het is niet zo dat ik Milan zou verboden hebben om nog te voetballen. Hij is een volwassen jongen en we hebben samen in goed overleg besloten dat dit een te groot risico was op het mogelijk nog klappen van de deal. Daarbij was de afspraak van meet af aan dat hij als alles op papier stond naar Engeland zou mogen gaan."